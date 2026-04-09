Студент умер в отделении интенсивной терапии, находясь под наблюдением дистанционного врача «телемедицины»
26-летний студент из Коннектикута умер в отделении интенсивной терапии, которым руководил удаленный врач «телемедицины». Специалист констатировал смерть по видеосвязи.
В августе 2024 года студента стоматологической школы Университета Коннектикута Коннора Хилтона доставили в отделение неотложной помощи больницы Bridgeport Milford, которая принадлежит Yale New Haven Health — некоммерческой системе здравоохранения в Коннектикуте, связанной с Йельским университетом и школой медицины.
У Хилтона диагностировали панкреатит, обезвоживание, метаболический ацидоз и абстинентный синдром после употребления алкоголя. В больнице состояние молодого человека ухудшилось. Изменения касались и его психического состояния.
Как утверждается в иске родителей погибшего студента, во время его пребывания в отделении интенсивной терапии больница использовала сервис телемедицины. Врач никогда не осматривал пациента. Судя по записям сервиса, медсестра отделения интенсивной терапии связывалась с телемедицинской службой, только чтобы назначить седативные препараты по мере ухудшения состояния Хилтона.
Судя по всему, медики не проводили обязательные проверки и оценки, несмотря на его диагноз. Кроме того, медсестра отмечала изменения психики пациента, но записи не использовались для своевременного лечения.
Хилтон поступил в больницу около 11 утра. В ночь на следующие сутки его состояние ухудшилось. Среди прочего, у него начались судороги и рвота, замедлился пульс. Его попытались спасти, но реанимация не увенчалась успехом. Его объявили умершим.
Департамент здравоохранения штата Коннектикут провел расследование и установил, что больница не предоставила Хилтону качественной медицинской помощи. В июле 2025 года семья подала иск к Yale New Haven Health, а также к Northeast Medical Group, входящей в ее состав.
В Yale New Haven Health не стали детально комментировать дело, однако представители отметили, что используют телемедицину, чтобы повысить качество ухода за пациентами в критическом состоянии, сочетая передовой виртуальный мониторинг с работой опытных команд на месте.
