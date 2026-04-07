Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Карта: изменения населения в каждой стране (2000–2025)
За последние 25 лет демографические тенденции в мире разошлись в двух направлениях. Одни страны увеличили численность населения в несколько раз, тогда как другие продемонстрировали устойчивое сокращение.
Карта выше показывает совокупное изменение численности населения по странам в период с 2000 по 2025 год на основе данных Международного валютного фонда (МВФ). Контраст очевиден: рост, обусловленный миграцией, в странах Персидского залива и Африки — и затяжное сокращение населения в Восточной Европе.
Наиболее стремительный рост сосредоточен в относительно небольшой группе стран — прежде всего в государствах Персидского залива и странах Африки к югу от Сахары, где миграция и демографическая инерция обеспечили быстрое увеличение населения.
Катар значительно опережает все остальные страны: с 2000 года его население выросло более чем в пять раз (+423,4%). Этот скачок в основном связан с притоком иностранной рабочей силы на фоне энергетического бума и масштабных инфраструктурных проектов.
Другие страны Персидского залива также входят в число лидеров:
- Объединенные Арабские Эмираты (+249,7%);
- Бахрейн (+153,9%);
- Кувейт (+139,1%);
- Оман (+129,1%);
- Саудовская Аравия (+98,5%).
За пределами региона высокие темпы роста показали и некоторые африканские страны:
- Экваториальная Гвинея (+166,6%);
- Нигер (+157,0%);
- Ангола (+139,7%);
- Чад (+126,9%).
На другом полюсе находятся страны с наиболее быстрым спадом численности населения. Лидирует Украина (–33%), за которой следует группа стран Восточной Европы и Балтии:
- Болгария (–23,2%);
- Латвия (–21,6%);
- Литва (–17,5%);
- Молдова (–18,8%);
- Румыния (–16,1%).
Вступление ряда стран Восточной Европы в Европейский союз открыло возможности для миграции на запад, что ускорило долгосрочное сокращение населения в регионе, уже сталкивающемся со старением и низкой рождаемостью.
Среди крупнейших экономик мира рост оказался более сдержанным:
- Индия: +38,4%;
- США: +21,0%;
- Китай: +10,9%;
- Бразилия: +22,1%;
- Россия — 1%.
Канада показала более заметный рост (+35,6%), а Австралия — еще более высокий (+44,9%).
В целом карта демонстрирует, что самый быстрый рост населения обеспечивают не крупнейшие экономики мира, а страны с высокой миграцией (прежде всего в Персидском заливе) и более молодые, быстро развивающиеся государства.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии