Карта: изменения населения в каждой стране (2000–2025)

За последние 25 лет демографические тенденции в мире разошлись в двух направлениях. Одни страны увеличили численность населения в несколько раз, тогда как другие продемонстрировали устойчивое сокращение.

Карта: изменения населения в каждой стране (2000–2025) / © Visual Capitalist

Карта выше показывает совокупное изменение численности населения по странам в период с 2000 по 2025 год на основе данных Международного валютного фонда (МВФ). Контраст очевиден: рост, обусловленный миграцией, в странах Персидского залива и Африки — и затяжное сокращение населения в Восточной Европе.

Наиболее стремительный рост сосредоточен в относительно небольшой группе стран — прежде всего в государствах Персидского залива и странах Африки к югу от Сахары, где миграция и демографическая инерция обеспечили быстрое увеличение населения.

Катар значительно опережает все остальные страны: с 2000 года его население выросло более чем в пять раз (+423,4%). Этот скачок в основном связан с притоком иностранной рабочей силы на фоне энергетического бума и масштабных инфраструктурных проектов.

Другие страны Персидского залива также входят в число лидеров:

Объединенные Арабские Эмираты (+249,7%);

Бахрейн (+153,9%);

Кувейт (+139,1%);

Оман (+129,1%);

Саудовская Аравия (+98,5%).

За пределами региона высокие темпы роста показали и некоторые африканские страны:

Экваториальная Гвинея (+166,6%);

Нигер (+157,0%);

Ангола (+139,7%);

Чад (+126,9%).

На другом полюсе находятся страны с наиболее быстрым спадом численности населения. Лидирует Украина (–33%), за которой следует группа стран Восточной Европы и Балтии:

Болгария (–23,2%);

Латвия (–21,6%);

Литва (–17,5%);

Молдова (–18,8%);

Румыния (–16,1%).

Вступление ряда стран Восточной Европы в Европейский союз открыло возможности для миграции на запад, что ускорило долгосрочное сокращение населения в регионе, уже сталкивающемся со старением и низкой рождаемостью.

Среди крупнейших экономик мира рост оказался более сдержанным:

Индия: +38,4%;

США: +21,0%;

Китай: +10,9%;

Бразилия: +22,1%;

Россия — 1%.

Канада показала более заметный рост (+35,6%), а Австралия — еще более высокий (+44,9%).

В целом карта демонстрирует, что самый быстрый рост населения обеспечивают не крупнейшие экономики мира, а страны с высокой миграцией (прежде всего в Персидском заливе) и более молодые, быстро развивающиеся государства.