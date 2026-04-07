  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
7 апреля, 07:57
Рейтинг: +792
Посты: 2387

Редчайшие «птицы»: пять реактивных авиалайнеров с самым коротким серийным выпуском

Успех авиалайнера обычно оценивается по числу проданных машин с учетом размера рынка и затрат на разработку. Сегодня производители хорошо понимают потребности авиационной отрасли и, как правило, создают коммерчески успешные самолеты.

Сообщество
# авиация
# Рейтинги
# самолёты
# СССР
# США
Ту-144 / © Wikimedia Commons

Даже программы с умеренными продажами — такие как Airbus A330neo или Boeing 777X — изначально рассчитываются как относительно недорогие, поэтому им не требуется огромный объем заказов, чтобы окупиться.

Раньше, однако, авиастроители гораздо охотнее экспериментировали — и именно это порождало проекты, которые так и не нашли своего рынка. Чаще всего неудачные самолеты выпускались недолго и малыми сериями, после чего исчезали в безвестности. Они отражали разные представления о будущем авиации — иногда ошибочные из-за неверной оценки рынка, а иногда — из-за технических трудностей или обстоятельств эпохи. 

Ту-144. Построено: 16 самолетов.

Появление реактивной авиации кардинально изменило воздушные перевозки: время в пути сократилось вдвое, появились новые беспосадочные маршруты, а полеты стали комфортнее. В 1960-х, когда реактивные лайнеры только начали распространяться, следующим шагом казались сверхзвуковые самолеты, способные летать на высоте около 18 километров и еще сильнее сокращать время перелетов.

Первый испытательный полет Ту-144 совершил 31 декабря 1968 года, что стало первым в мире полетом сверхзвукового пассажирского самолета. Коммерческая эксплуатация началась в 1975 году и продолжалась до 1978 года.

Dassault Mercure / © Dassault Aviation

Dassault Mercure. Построено: 12 самолетов.

До появления Airbus европейская авиационная промышленность состояла из множества небольших производителей, ориентированных в основном на внутренние рынки. В 1960-х французская компания Dassault решила создать конкурента Boeing 737-200 и DC-9.

Mercure оснащался теми же двигателями Pratt & Whitney JT8D, но был оптимизирован для коротких маршрутов. Несмотря на больший размер, он был легче, имел крыло, рассчитанное на быстрый набор высоты, и предполагал возможность удлиненных версий.

Ожидался коммерческий успех: Dassault даже построила четыре производственные линии. Однако самолет вышел на рынок в 1974 году — во время нефтяного кризиса — и имел ключевой недостаток: дальность всего около 2080 километров. Хотя на коротких линиях он был очень эффективен, авиакомпании предпочли более универсальные самолеты. В итоге единственным эксплуатантом стала французская Air Inter, купившая 10 машин и один прототип.

De Havilland Comet 1 / © Wikimedia Commons

De Havilland Comet 1. Построено: 21 самолет.

Comet 1 стал первым в мире реактивным пассажирским самолетом и начал полеты в 1952 году. Он произвел сенсацию: крейсерская высота 12 800 метров и скорость около 895 километров в час значительно превосходили все, что существовало ранее.

Было построено 13 самолетов Comet 1 и восемь улучшенных Comet 1A. Интерес со стороны авиакомпаний был огромным, но серия трагических катастроф изменила ситуацию. В 1954 году, всего через два года после начала эксплуатации, весь парк был остановлен из-за разрушений в воздухе, вызванных усталостью металла и конструктивными недостатками.

Хотя компания De Havilland переработала конструкцию, первоначальные самолеты больше не летали. За время простоя американские производители создали более крупные и экономичные лайнеры. В итоге даже улучшенный Comet 4 разошелся тиражом менее 50 машин.

Convair 880 / © Wikimedia Commons

Convair 880. Построено: 65 самолетов.

В 1950-х Boeing и Douglas заняли рынок крупными реактивными лайнерами. Компания Convair решила войти в этот сегмент, сделав ставку на скорость.

Convair 880, представленный в 1960 году, стал самым быстрым пассажирским самолетом своего времени. Он оснащался четырьмя двигателями General Electric и имел более узкий салон (пять кресел в ряд), чем конкуренты.

Однако преимущество в скорости оказалось минимальным, а расход топлива — значительно выше. При меньшей вместимости это приводило к высоким эксплуатационным затратам. Дополнительно сказались ограниченная дальность (около 4600 километров) и запоздалый выход на рынок.

Convair 990 Coronado / © Wikimedia Commons

Convair 990 Coronado. Построено: 37 самолетов.

Convair 990 стал развитием модели 880 и создавался по заказу American Airlines как более быстрый самолет для трансконтинентальных перелетов. Его удлинили, оснастили новыми двигателями и доработали аэродинамику.

Однако первоначально он не достиг требуемой скорости (1090 километров в час), из-за чего заказчик сократил заказ. Позже появилась улучшенная версия 990A, соответствующая требованиям. Тем не менее самолет унаследовал главный недостаток предшественника — высокий расход топлива при меньшей вместимости. В то же время Boeing 720, более экономичный и конкурентоспособный, быстро занял ту же нишу.

В результате производство Convair 880 завершилось всего через два года после начала, а 990 — через год после выхода на рынок в 1962 году.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Собаки в космосе
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
07 Апр
1000
Фециалы и салии: военная магия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Творческий мозг: как рождаются открытия
ФизТех
Москва
Лекция
07 Апр
850
Тело как лекарство и лекарства для тела — магия, медицина и наука
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Апр
Бесплатно
Нуклеосинтез в космосе: как появилась материя?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
08 Апр
600
Расширение Вселенной и жизнь
Московский Планетарий
Москва
Лекция
08 Апр
Бесплатно
О дивный ядовитый мир: вакцины и антидоты
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Апр
800
Виргинская династия президентов: 1800-1820-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Тригонометрия
СПбГУ
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
6 апреля, 15:42
ФизТех

Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц

Исследователи из Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ совместно с коллегами из Франции и Китая доказали, что эффект, который научное сообщество долго считало несомненным доказательством наличия топологической сверхпроводимости (и, следовательно, наличия частиц Майораны), может возникать и по совершенно банальным причинам — из-за тепловых эффектов. Работа ставит под сомнение интерпретацию множества экспериментов, проведенных за последние годы в разных лабораториях мира.

ФизТех
# квантовая физика
# моделирование
# нанотехнологии
# сверхпроводимость
6 апреля, 13:26
Татьяна Зайцева

В человеческом поту обнаружили ключевой фактор врожденной устойчивости к симптомам гриппа

Антимикробный пептид, вырабатываемый потовыми железами, обладает антивирусной активностью, в частности прицельно подавляя размножение вируса гриппа, показали результаты нового исследования. У некоторых людей концентрация этого вещества в биологических жидкостях от природы повышена, благодаря чему они переносят грипп без симптомов.

Медицина
# вирус
# вирус гриппа
# иммунная система
# инфекционные заболевания
# пот
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
31 марта, 12:11
Андрей Серегин

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.

История
# алфавит
# Кавказ
# культура
# Эфиопия
# языки
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
[miniorange_social_login]

Последние комментарии

ART YARD
53 минуты назад
Andrey, добавьте, что желающие могут сами это увидеть в павильоне Биотехнологии на ВДНХ. Очень красивое зрелище, 3 раза ходил.

Почти как в «Аватаре»: китайские исследователи создали растения, светящиеся в темноте

Постоянный
1 час назад
Валерий, ну благодаря гласности и перестройке же. Спасибо мишке горбатому. Страну растащили по углам, а потом ещё в каждой стране все растащили по

Сборка экспериментального X-65 вышла на завершающую стадию

F Gg
1 час назад
Это звучит как отличное введение в веб-разработку! Создание веб-страницы с нуля приносит огромное удовлетворение. Если вам интересно её

Строчка за строчкой

Владимир Байбиков
2 часа назад
Столетие за столетием люди приплывали, чтобы добывать и разделывать моллюсков... Бесчисленные раковины свидетельствовали им, что многие поколения

Археологи обнаружили 1200-летний остров из раковин моллюсков, съеденных древними жителями Фиджи

F Gg
2 часа назад
Wow, that's a huge potential miscalculation! Makes you wonder what else we're missing. Speaking of getting lost, I sometimes feel that way navigating city streets. Anyone else unwind with a quick round of Escape Road 3 online game after a long day?

Ученые, возможно, ошиблись при подсчете численности населения Земли

Владимир Байбиков
2 часа назад
Прекрасная статья и очень хорошая новость. Стал известен один из механизмов естественного иммунитета, работающий и против вирусов. Когда-то можно

В человеческом поту обнаружили ключевой фактор врожденной устойчивости к симптомам гриппа

Руслан Горданов
2 часа назад
Денис, полностью согласен 👍🏼

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Руслан Горданов
2 часа назад
Александр, 🤣🤣🤣

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Руслан Горданов
2 часа назад
luna, красава 👍🏼👍🏼👍🏼 Россия сила 💪🏼 Ахмад сила!!!

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Руслан Горданов
2 часа назад
Олег, поверь он у вас очень короткий, зеркальную болезнь еще никто не отменял!!!🤣🤣🤣

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Руслан Горданов
2 часа назад
Ваня, 👍🏼

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

skygoo _
2 часа назад
Однако не учитывается утилизация СО2 лесами в стране. Если её отнять, то Россия внезапно окажется в конце списка загрязнителей

Рейтинг выбросов CO₂ на душу населения в крупнейших экономиках

Евгений Зайцев
2 часа назад
ТЦК походу перевыполнило план👍🤣🤣

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Димон
3 часа назад
Е..ть,патриоты неzaлежной умудряются писать из Европы,в перерывах,когда рот свободен🤣🤣🤣..про зад я молчу,там давно напихано со всех

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Александр Мутли
3 часа назад
Олег, я так понял, это пишут те самые свиньи в сыре "хохланд". в прочем, ничего удивительного

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Dmitry P
3 часа назад
Виктор, одно другому не мешает. Это поиск новых решений. Иными словами, искусство :) а современное искусство человек или воспринимает, или нет.

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Сидх
5 часов назад
Алексей, попробуйте взять пальчиковую батарейку, взвесить на ювелирных весах до разряда и после. Результат Вас удивит. К стати , если их снова

Становится ли электрическая машина тяжелее при зарядке? 

Hayk Sargsyan
6 часов назад
Dmitrii, они не похожи, а просто совпали в геометрическом положении и виде, даже в статье написано что совпадение с эфиопским - Макс. 1%, и то не факт что

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Hayk Sargsyan
6 часов назад
AAron, а вы как бы лучше.

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Hayk Sargsyan
6 часов назад
HDTV, А обратные доказательства есть? Или тебе лишь бы где нибудь повонять?

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно