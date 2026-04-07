Редчайшие «птицы»: пять реактивных авиалайнеров с самым коротким серийным выпуском
Успех авиалайнера обычно оценивается по числу проданных машин с учетом размера рынка и затрат на разработку. Сегодня производители хорошо понимают потребности авиационной отрасли и, как правило, создают коммерчески успешные самолеты.
Даже программы с умеренными продажами — такие как Airbus A330neo или Boeing 777X — изначально рассчитываются как относительно недорогие, поэтому им не требуется огромный объем заказов, чтобы окупиться.
Раньше, однако, авиастроители гораздо охотнее экспериментировали — и именно это порождало проекты, которые так и не нашли своего рынка. Чаще всего неудачные самолеты выпускались недолго и малыми сериями, после чего исчезали в безвестности. Они отражали разные представления о будущем авиации — иногда ошибочные из-за неверной оценки рынка, а иногда — из-за технических трудностей или обстоятельств эпохи.
Ту-144. Построено: 16 самолетов.
Появление реактивной авиации кардинально изменило воздушные перевозки: время в пути сократилось вдвое, появились новые беспосадочные маршруты, а полеты стали комфортнее. В 1960-х, когда реактивные лайнеры только начали распространяться, следующим шагом казались сверхзвуковые самолеты, способные летать на высоте около 18 километров и еще сильнее сокращать время перелетов.
Первый испытательный полет Ту-144 совершил 31 декабря 1968 года, что стало первым в мире полетом сверхзвукового пассажирского самолета. Коммерческая эксплуатация началась в 1975 году и продолжалась до 1978 года.
Dassault Mercure. Построено: 12 самолетов.
До появления Airbus европейская авиационная промышленность состояла из множества небольших производителей, ориентированных в основном на внутренние рынки. В 1960-х французская компания Dassault решила создать конкурента Boeing 737-200 и DC-9.
Mercure оснащался теми же двигателями Pratt & Whitney JT8D, но был оптимизирован для коротких маршрутов. Несмотря на больший размер, он был легче, имел крыло, рассчитанное на быстрый набор высоты, и предполагал возможность удлиненных версий.
Ожидался коммерческий успех: Dassault даже построила четыре производственные линии. Однако самолет вышел на рынок в 1974 году — во время нефтяного кризиса — и имел ключевой недостаток: дальность всего около 2080 километров. Хотя на коротких линиях он был очень эффективен, авиакомпании предпочли более универсальные самолеты. В итоге единственным эксплуатантом стала французская Air Inter, купившая 10 машин и один прототип.
De Havilland Comet 1. Построено: 21 самолет.
Comet 1 стал первым в мире реактивным пассажирским самолетом и начал полеты в 1952 году. Он произвел сенсацию: крейсерская высота 12 800 метров и скорость около 895 километров в час значительно превосходили все, что существовало ранее.
Было построено 13 самолетов Comet 1 и восемь улучшенных Comet 1A. Интерес со стороны авиакомпаний был огромным, но серия трагических катастроф изменила ситуацию. В 1954 году, всего через два года после начала эксплуатации, весь парк был остановлен из-за разрушений в воздухе, вызванных усталостью металла и конструктивными недостатками.
Хотя компания De Havilland переработала конструкцию, первоначальные самолеты больше не летали. За время простоя американские производители создали более крупные и экономичные лайнеры. В итоге даже улучшенный Comet 4 разошелся тиражом менее 50 машин.
Convair 880. Построено: 65 самолетов.
В 1950-х Boeing и Douglas заняли рынок крупными реактивными лайнерами. Компания Convair решила войти в этот сегмент, сделав ставку на скорость.
Convair 880, представленный в 1960 году, стал самым быстрым пассажирским самолетом своего времени. Он оснащался четырьмя двигателями General Electric и имел более узкий салон (пять кресел в ряд), чем конкуренты.
Однако преимущество в скорости оказалось минимальным, а расход топлива — значительно выше. При меньшей вместимости это приводило к высоким эксплуатационным затратам. Дополнительно сказались ограниченная дальность (около 4600 километров) и запоздалый выход на рынок.
Convair 990 Coronado. Построено: 37 самолетов.
Convair 990 стал развитием модели 880 и создавался по заказу American Airlines как более быстрый самолет для трансконтинентальных перелетов. Его удлинили, оснастили новыми двигателями и доработали аэродинамику.
Однако первоначально он не достиг требуемой скорости (1090 километров в час), из-за чего заказчик сократил заказ. Позже появилась улучшенная версия 990A, соответствующая требованиям. Тем не менее самолет унаследовал главный недостаток предшественника — высокий расход топлива при меньшей вместимости. В то же время Boeing 720, более экономичный и конкурентоспособный, быстро занял ту же нишу.
В результате производство Convair 880 завершилось всего через два года после начала, а 990 — через год после выхода на рынок в 1962 году.
