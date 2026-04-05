Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
20 самых высоких зданий мира в одной инфографике
Гонка за высотой породила одни из самых узнаваемых городских силуэтов на планете, однако одна башня по-прежнему значительно превосходит все остальные. При высоте 828 метров Бурдж-Халифа в Дубае остается почти на 150 метров выше здания, занимающего второе место.
Выше представлены 20 самых высоких зданий мира по состоянию на апрель 2026 года на основе данных Council on Vertical Urbanism. В расчет высоты включены архитектурные элементы, такие как шпили, но не учитываются изменяемые конструкции — антенны и флагштоки.
Бурдж-Халифа удерживает титул самого высокого здания в мире с 2010 года и по-прежнему лидирует с огромным отрывом. При высоте 828 метров эта башня почти на 150 метров выше здания Merdeka 118 в Куала-Лумпур, занимающего второе место, что подчеркивает его недосягаемое преимущество даже на фоне появления новых сверхвысоких небоскребов.
Бурдж-Халифа — не единственный гигант на Ближнем Востоке. Башня Makkah Royal Clock Tower, расположенная в священном городе Мекка в Саудовская Аравия, достигает 601 метра и занимает четвертое место в мире.
Более того, Саудовская Аравия намерена сместить Бурдж-Халифу с вершины рейтинга. С 2013 года в портовом городе Джидда ведется строительство башни Jeddah Tower, которую планируют открыть к началу 2028 года. Это сооружение высотой около одного километра после завершения станет самым высоким зданием на планете.
Азия уже несколько десятилетий лидирует в мировой «гонке небоскребов». Переломный момент произошел в 1998 году, когда башни Petronas Twin Towers (452 метра) в Куала-Лумпуре обошли чикагскую Sears Tower и перенесли титул самого высокого здания в Азию.
С тех пор в Малайзия появились еще более высокие здания, к которым присоединились небоскребы других стран региона — Южная Корея, Тайвань и Вьетнам. Однако никто не может сравниться с Китаем, где сегодня насчитывается больше небоскребов, чем в следующих одиннадцати странах вместе взятых. Включая International Commerce Centre (484 метра) в Гонконге, почти половина зданий из первой двадцатки находится именно в Китае.
Построенная в 2015 году Shanghai Tower (632 метра) является самым высоким зданием Китая и занимает третье место в мире. С 2021 года в ней расположен самый высокий в мире надземный роскошный отель — J Hotel Shanghai Tower.
Лишь три из двадцати самых высоких зданий мира находятся вне Азии: два — в Нью-Йорке и одно — в Санкт-Петербурге.
Башня One World Trade Center, известная также как «Башня Свободы» благодаря связи с событиями теракты 11 сентября 2001 года, достигает высоты 1776 футов (541 метр) — символической отсылки к году принятия Декларации независимости США — и является самым высоким зданием Западного полушария. Также в Нью-Йорке находится Central Park Tower — самый высокий жилой небоскреб в мире (472 метра).
В свою очередь, Лахта-центр в Санкт-Петербурге при высоте 462 метра остается самым высоким зданием Европы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии