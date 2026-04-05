20 самых высоких зданий мира в одной инфографике

Гонка за высотой породила одни из самых узнаваемых городских силуэтов на планете, однако одна башня по-прежнему значительно превосходит все остальные. При высоте 828 метров Бурдж-Халифа в Дубае остается почти на 150 метров выше здания, занимающего второе место.

Рейтинг: 20 самых высоких зданий мира / © Visual Capitalist

Выше представлены 20 самых высоких зданий мира по состоянию на апрель 2026 года на основе данных Council on Vertical Urbanism. В расчет высоты включены архитектурные элементы, такие как шпили, но не учитываются изменяемые конструкции — антенны и флагштоки.

Бурдж-Халифа удерживает титул самого высокого здания в мире с 2010 года и по-прежнему лидирует с огромным отрывом. При высоте 828 метров эта башня почти на 150 метров выше здания Merdeka 118 в Куала-Лумпур, занимающего второе место, что подчеркивает его недосягаемое преимущество даже на фоне появления новых сверхвысоких небоскребов.

Бурдж-Халифа — не единственный гигант на Ближнем Востоке. Башня Makkah Royal Clock Tower, расположенная в священном городе Мекка в Саудовская Аравия, достигает 601 метра и занимает четвертое место в мире.

Более того, Саудовская Аравия намерена сместить Бурдж-Халифу с вершины рейтинга. С 2013 года в портовом городе Джидда ведется строительство башни Jeddah Tower, которую планируют открыть к началу 2028 года. Это сооружение высотой около одного километра после завершения станет самым высоким зданием на планете.

Азия уже несколько десятилетий лидирует в мировой «гонке небоскребов». Переломный момент произошел в 1998 году, когда башни Petronas Twin Towers (452 метра) в Куала-Лумпуре обошли чикагскую Sears Tower и перенесли титул самого высокого здания в Азию.

С тех пор в Малайзия появились еще более высокие здания, к которым присоединились небоскребы других стран региона — Южная Корея, Тайвань и Вьетнам. Однако никто не может сравниться с Китаем, где сегодня насчитывается больше небоскребов, чем в следующих одиннадцати странах вместе взятых. Включая International Commerce Centre (484 метра) в Гонконге, почти половина зданий из первой двадцатки находится именно в Китае.

Построенная в 2015 году Shanghai Tower (632 метра) является самым высоким зданием Китая и занимает третье место в мире. С 2021 года в ней расположен самый высокий в мире надземный роскошный отель — J Hotel Shanghai Tower.

Лишь три из двадцати самых высоких зданий мира находятся вне Азии: два — в Нью-Йорке и одно — в Санкт-Петербурге.

Башня One World Trade Center, известная также как «Башня Свободы» благодаря связи с событиями теракты 11 сентября 2001 года, достигает высоты 1776 футов (541 метр) — символической отсылки к году принятия Декларации независимости США — и является самым высоким зданием Западного полушария. Также в Нью-Йорке находится Central Park Tower — самый высокий жилой небоскреб в мире (472 метра).

В свою очередь, Лахта-центр в Санкт-Петербурге при высоте 462 метра остается самым высоким зданием Европы.