Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Минюст США подтвердил взлом электронной почты директора ФБР
Связанные с Ираном хакеры взломали личную электронную почту директора ФБР Кэша Пателя. Эту информацию подтвердили в Министерстве юстиции США.
Хакерская группа Handala Hack Team заявила о взломе личной Google-почты директора ФБР Кэша Пателя. Содержимое переписки они опубликовали в интернете.
Как отмечает агентство Reuters, они самостоятельно не смогли подтвердить подлинность слитых писем. Однако адрес Gmail совпадает с учетной записью Пателя, которая ранее уже фигурировала в других утечках. Минюст США признал, что письма выглядят подлинными.
В сеть утекли, в том числе, личные письма и фотографии Пателя за 2010-2019 годы. На фотографиях он запечатлен в повседневной обстановке, например, курит сигары или держит бутылку рома.
Минюст США в марте заблокировал некоторые сайты, связанные с этой хакерской группой. В пресс-релизе Патель пригрозил выследить группу. Он перечислил атаки, за которые хакеры взяли на себя ответственность, а также объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию о ее членах.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских
В нашу эпоху у США в космос летает три типа пилотируемых космических кораблей, причем только один пригоден для полета к Луне. Он же пока показал себя наиболее удобным из всех для длительных полетов. Астронавты столкнулись только с мелкими проблемами, которые удалось оперативно решить.
Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.
Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.
Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Декабря, 2016
Самые дорогие военные проекты, закончившиеся ничем
18 Февраля, 2015
Война в Украине как социальный невроз
19 Октября, 2021
Атлас всего, или Охота на темную энергию
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии