Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 апреля, 11:10
Рейтинг: +166
Посты: 636

Минюст США подтвердил взлом электронной почты директора ФБР

Связанные с Ираном хакеры взломали личную электронную почту директора ФБР Кэша Пателя. Эту информацию подтвердили в Министерстве юстиции США.

# хакеры
Каш Патель / © Gage Skidmore, Wikipedia 
Каш Патель / © Gage Skidmore, Wikipedia 

Хакерская группа Handala Hack Team заявила о взломе личной Google-почты директора ФБР Кэша Пателя. Содержимое переписки они опубликовали в интернете. 

Как отмечает агентство Reuters, они самостоятельно не смогли подтвердить подлинность слитых писем. Однако адрес Gmail совпадает с учетной записью Пателя, которая ранее уже фигурировала в других утечках. Минюст США признал, что письма выглядят подлинными.

В сеть утекли, в том числе, личные письма и фотографии Пателя за 2010-2019 годы. На фотографиях он запечатлен в повседневной обстановке, например, курит сигары или держит бутылку рома.

Минюст США в марте заблокировал некоторые сайты, связанные с этой хакерской группой. В пресс-релизе Патель пригрозил выследить группу. Он перечислил атаки, за которые хакеры взяли на себя ответственность, а также объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию о ее членах.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Апр
1000
Как русский язык не перешел на латиницу
Medio Modo
Москва
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Профессия — инженер в области искусственного интеллекта
Музей криптографии
Москва
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Человек в экстремальной среде обитания: от океана до космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Сравнительная мифология
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Атлантида Каспийского моря: как нашли затерянный город
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Ускорители частиц — машины, помогающие людям
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Как создаются лекарства: от идеи до аптеки
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Космические профессии: как спасают космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Информатика: обработка информации, алгоритмы, нейросети
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

2 апреля, 18:17
Александр Березин

Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских

В нашу эпоху у США в космос летает три типа пилотируемых космических кораблей, причем только один пригоден для полета к Луне. Он же пока показал себя наиболее удобным из всех для длительных полетов. Астронавты столкнулись только с мелкими проблемами, которые удалось оперативно решить.

1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

Астрономия
# аэрозоли
# марс
# терраформирование Марса
31 марта, 12:11
Андрей Серегин

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.

28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

Астрономия
# аэрозоли
# марс
# терраформирование Марса
Последние новости:

  1. «Газпром нефть» создаст цифровые двойники вечной мерзлоты своих месторождений

    3 апреля, 17:57

  2. Психологи предложили, как снизить зависимость подростков от телефона

    3 апреля, 17:38

  3. Деревья опустили ветви, сообщая о нехватке влаги

    3 апреля, 16:35

  4. Наскальные рисунки аборигенов заставили пересмотреть сроки вымирания тилацинов в Австралии

    3 апреля, 15:45
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Павел Минаков
33 минуты назад
Световой день это время от рассвета до заката, а то, что вы называете световым днем, это световые сутки, неучи.

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

ulogin_facebook_2041589242818036
55 минут назад
Иван, я не про сумасшедших. Они одни и те же здесь и "там". Но "там" ещё есть те, кто создаёт и запускает "Вояджеры", "«Кассини-Гюйгенс», невероятный

У астронавтов «Артемиды II» возникли проблемы с туалетом

Максим Зинченко
1 час назад
Вчера стало известно о Завершении Аванпроекта по Разроботке Ядерного Буксира из заявлений нового главы Роскосмоса Дмитрия Баканова Я про

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Николай Писаревский
1 час назад
Алекс, а толку от него? Он ничем не лучше Вояджера будет. Быстрее не полетит. И не долетит он никогда. Вояджер летит десятилетиями, и полетел

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

таоатата аььаьаь
1 час назад
Михаил, Мы находимся в интернете, напоминаю, если тебя для пользования этим сайтом нужно вставить свое реальное имя и фамилию - то ты очень

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Артём Бабахян
1 час назад
Алекс, за 50 лет не изобрели принципиально ничего нового в плане ускорения. Те же ракетные двигатели, только эффективнее. До ближайшей звёзды грубо 4

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Сергей Сошнин
2 часа назад
Игорь, отвечаю и разоблочаю что ты мошеник,звонишь в грузотакси и предлогаешь свои услуги по переноске, всё,жди.Позвонит деспечер и на закз своим

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего кофе

Алекс Амг
2 часа назад
А сейчас, что мешает создать современный зонд и направить его к ближайшей звезде, ради будущего для наших потомков.

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Tivinov Konstantin
2 часа назад
Игорь, большая часть с ТАКИМИ ЗАРПЛАТАМИ о которых вы говорите работает вахтой, я вам это пытаюсь доказать, чтобы вы поняли что в городах рабочие

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Dft
2 часа назад
Игорь, Доброе утро! Вам кто- нибудь помог? Ау! Россия!!! Кто- нибудь слышит этого человека??? Есть кто- нибудь из людей, кто может помочь этому

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Сергей Стрельбицкий
2 часа назад
Екатерина, ты не поверишь, но часть России находится в европе, часть в азии. Еврозийский континент. И речь тут шла не прл сраный ес, а конкретно про

Инфографика: как выглядит ситуация с безработицей в Европе сегодня

Артур Маторенко
3 часа назад
Ну так его перезагрузили и он заработал, чего вы к этому прицепились? Тем более этот туалет и его симтему используют впервые для полета на луну,

NASA опубликовало видео отделения основной ступени миссии «Артемида II»

Anton Kyslenko
3 часа назад
Читал что сломался туалет за 23 млн долларов, печально.

NASA опубликовало видео отделения основной ступени миссии «Артемида II»

I Malashuk
3 часа назад
Alex, ну вот, а говоришь "не вырывай из контекста") Краснопузый, ЧТД;)

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

МакСим Обломов
3 часа назад
Как всегда... "чашка кофе"... А какой объём этой "чашки"? Один пьёт из чашки объёмом 100-150 мл. и кофе кладёт 1 чайную ложку (5гр.), а я, например, кладу 1,5 ч.л.

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего кофе

Игорь Коняшов
4 часа назад
Artem, Очень мудрый параметр по пересчету по официальному курсу) В Филадельфии я брал в KFC комбо за 7,65 а в Москве она нынче примерно 3

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Игорь Коняшов
4 часа назад
Никита, Ой, как это знакомо от дебилов...) Не хватает еще байки про голубцы с мясом для полной картины)

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Alex Belyakov
5 часов назад
К омерекосам полетим со сверхзвуковой скоростью

Авиакомпания заказала рекордное количество пассажирских сверхзвуковых авиалайнеров Overture

Alex Borushkov
6 часов назад
I, займись делом, душнила. Дело не во мне и не в том что мне нравится или не нравится.

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Heil H
6 часов назад
Полагаю, что "ученые" выясняют интеллект людей по реакции в комментариях.

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

