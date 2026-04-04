Минюст США подтвердил взлом электронной почты директора ФБР

Связанные с Ираном хакеры взломали личную электронную почту директора ФБР Кэша Пателя. Эту информацию подтвердили в Министерстве юстиции США.

Каш Патель / © Gage Skidmore, Wikipedia

Хакерская группа Handala Hack Team заявила о взломе личной Google-почты директора ФБР Кэша Пателя. Содержимое переписки они опубликовали в интернете.

Как отмечает агентство Reuters, они самостоятельно не смогли подтвердить подлинность слитых писем. Однако адрес Gmail совпадает с учетной записью Пателя, которая ранее уже фигурировала в других утечках. Минюст США признал, что письма выглядят подлинными.

В сеть утекли, в том числе, личные письма и фотографии Пателя за 2010-2019 годы. На фотографиях он запечатлен в повседневной обстановке, например, курит сигары или держит бутылку рома.

Минюст США в марте заблокировал некоторые сайты, связанные с этой хакерской группой. В пресс-релизе Патель пригрозил выследить группу. Он перечислил атаки, за которые хакеры взяли на себя ответственность, а также объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию о ее членах.