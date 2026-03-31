Мозг человека становится взрослым в среднем после 32 лет
Ученые пришли к выводу, что мозг человека на протяжении жизни проходит пять «основных эпох». Во время каждого этапа мозг перестраивается, поддерживая разные способы мышления.
Нейробиологи из Кембриджского университета сопоставили данные о мозге 3802 человек с рождения до девяноста лет. Они использовали метод диффузионной МРТ, позволяющий отслеживать нейронные связи, фиксируя движение молекул воды в тканях мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Ученые выделили пять фаз структуры мозга, разделенных четырьмя ключевыми «переломными моментами». Именно в эти периоды структура мозга заметно перестраивается.
Первый переломный момент после рождения происходит примерно в девять лет. Тогда мозг переходит в подростковую фазу, которая в среднем длится до 32 лет. В возрасте около тридцати лет нейронные связи переходят во «взрослый режим». Этот этап длится дольше всего — более 30 лет.
Третий переломный момент в среднем происходит примерно в 66 лет, а структура мозга переходит к этапу «раннего старения». Стадия «позднего старения» наступает примерно к 83 годам.
В младенческом возрасте в мозге формируется избыточное количество синапсов — связей между нейронами. В «детском мозге» эти связи постоянно перестраиваются. Некоторые из них удаляются, а часто используемые, напротив, укрепляются. Одновременно увеличивается объем серого и белого вещества — толщина коры мозга достигает своего пика, а ее извилины формируются и перестают заметно меняться.
В «подростковом периоде» продолжает расти объем белого вещества. Благодаря этому организация коммуникационных сетей мозга становится более точной и упорядоченной. Связи, как внутри отдельных областей мозга, так и между ними, становятся более эффективными. Когнитивные способности человека улучшаются.
Во время «взрослого этапа» структура мозга стабилизируется. В течение примерно тридцати лет в нем не наблюдается крупных переломных моментов. Однако исследователи обратили внимание, что разные области мозга постепенно становятся более обособленными и специализированными.
Переломный момент перед «ранним старением» выражен значительно слабее и не связан с резкими структурными изменениями. Однако именно на этом этапе ученые заметили изменения в организации мозговых сетей.
Про этап «позднего старения» исследователи знают пока не так много. Однако в этот период общее количество связей в мозге снижается, и возрастает зависимость от отдельных его областей.
Алекса Маусли, возглавившая исследование, пояснила, что нейронные связи мозга играют ключевую роль в развитии. Однако у ученых пока нет точного понимания, как они меняются на протяжении жизни. В этом исследовании авторы выделили основные фазы развития нейронных связей на протяжении всей человеческой жизни. Это приближает исследователей к пониманию сильных и слабых сторон мозга на протяжении жизни.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.
