Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
31 марта, 09:19
Рейтинг: +1141
Посты: 2631

В США рассказали, чем будет отличаться «Артемида II» от лунных миссий программы «Аполлон»

На первый взгляд, миссия «Артемида II», запуск которой запланирован не ранее 1 апреля, может показаться повторением пройденного. В конце концов, с 1968 по 1972 год 24 американских астронавта в рамках девяти миссий «Аполлон» отправлялись к Луне. Более того, трое из них летали туда дважды. Так в чем же особенность «Артемида II» и почему NASA называет эту миссию «исторической»?

Художественное изображение космического корабля Orion / © NASA
«Артемида II» станет важнейшим шагом вперед для пилотируемой космонавтики. Эта историческая миссия отправит людей дальше от Земли, чем когда-либо прежде, и даст нам знания, необходимые для возвращения на Луну», — заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Чтобы выполнить поставленную президентом Джоном Ф. Кеннеди задачу — отправить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю к концу 1960-х годов, — специалисты NASA разработали последовательность шагов, каждый из которых должен был быть завершен прежде, чем можно было перейти к следующему, — от старта с Земли до посадки на лунную поверхность.

Например, полеты «Аполлон-4» и «Аполлон-6», испытывали космический корабль «Аполлон» без экипажа на околоземной орбите. «Аполлон-7» выполнил аналогичную задачу уже с астронавтами на борту, а «Аполлон-8» отправил людей к окрестностям другого небесного тела.

Программа «Аполлон» не включала беспилотного испытания командного модуля на окололунной орбите — такой профиль полета был реализован лишь в миссии «Артемида I» в 2022 году. Тогда корабль Orion прошел комплексные испытания (за исключением систем жизнеобеспечения). Именно это подготовило почву для миссии «Артемида II» — первого пилотируемого полета программы «Артемида».

Уже по одному этому признаку — наличию экипажа — миссию «Артемида II» можно сравнить с «Аполлон-7», первым пилотируемым полетом программы «Аполлон». Однако «Аполлон-7» не покидал низкую околоземную орбиту, тогда как «Артемида II» перейдет с нее на сильно вытянутую орбиту Земли, достигнув и превзойдя расстояние, на которое люди когда-либо удалялись от нашей планеты.

Это может напомнить «Аполлон-8» — первую миссию с людьми, отправившуюся к Луне в 1968 году. Но Фрэнк Борман, Джим Ловелл и Билл Андерс достигли окололунной орбиты. Экипаж «Артемида II» — Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен — совершит облет Луны и уйдет дальше нее, но не выйдет на полноценную окололунную орбиту.

Четверо астронавтов «Артемида II» будут двигаться по так называемой «свободно-возвратной» траектории: гравитация Луны вернет их к Земле без необходимости использовать двигатель служебного модуля Orion. В этом смысле их полет напоминает переработанную миссию «Аполлон-13», которая после взрыва в служебном модуле превратилась в борьбу за выживание. Именно астронавтам «Аполлон-13» принадлежит рекорд максимального удаления человека от Земли — 400 171 километр. Если все пройдет по плану, «Артемида II» превзойдет этот показатель.

Ни одна миссия «Аполлон» в точности не повторяет задачи «Артемида II» — но различия на этом не заканчиваются.

Программа «Аполлон» была направлена на демонстрацию того, что Соединенные Штаты способны добиться большего, чем Советский Союз. Это была форма соперничества в условиях холодной войны, где решающую роль играла «мягкая сила». Когда Нил Армстронг и Базз Олдрин установили американский флаг в Море Спокойствия, а затем благополучно вернулись на Землю вместе с Майклом Коллинзом, главная цель программы была достигнута. Пять последующих миссий «Аполлон» многое сделали, но фактически стали частью постепенного сворачивания программы.

Программа «Артемида» преследует иную цель: создать устойчивое присутствие человека на Луне и использовать ее ресурсы для подготовки будущих полетов к Марсу и еще более далеким мирам. Речь идет не просто о визитах астронавтов, а о создании базы в районе южного полюса Луны. Это потребует добычи водяного льда, который можно использовать для жизнеобеспечения и перерабатывать в ракетное топливо. «Артемида II» — лишь первый шаг на этом долгом пути.

28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

