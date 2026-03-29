Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: самые востребованные нефтепродукты
Нефть остается одним из наиболее ценных природных ресурсов. На инфографике показано, какие нефтепродукты наиболее востребованы на рынке.
Нефть широко используется во многих сферах — от транспортного топлива до нефтехимии. По данным Международного энергетического агентства, общий мировой спрос составляет 104766 тысяч баррелей в сутки.
Газойл и дизельное топливо (29053 тысяч баррелей в сутки) можно назвать «рабочей лошадкой» мировой экономики. Среди прочего, они необходимы для работы грузового и общественного транспорта, а также морских судов.
Второе место в рейтинге занял автомобильный бензин с показателем 27908 тысяч баррелей в сутки.
В тройку лидеров вошли сжиженный углеводородный газ (СУГ) и этан (15403 тысяч баррелей в сутки). СУГ используется в качестве топлива, а также сырья для органического синтеза. Этан, в свою очередь, считается, ценным сырьем для нефтехимии. Среди прочего, он важен для производства пластика и антифриза для автомобилей.
Кроме того, к востребованным нефтепродуктам относятся авиационное топливо и керосин (7879 тысяч баррелей в сутки), а также нафта (7403 тысяч баррелей в сутки) и остаточное нефтяное топливо (6246 тысяч баррелей в сутки). В последнюю группу входит, в том числе, мазут, важный для судоходства.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
В последние годы на маркетплейсах появилось множество «домашних ультразвуковых скейлеров», которые обещают удалить зубной камень, налет и даже отбелить зубы без посещения стоматолога. На первый взгляд это выглядит удобно и выгодно. Однако с профессиональной точки зрения такие устройства могут быть не просто неэффективными, но и опасными для здоровья полости рта. По словам заведующей стоматологическим отделением №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ им. В.И. Разумовского Регины Бирюковой, в стоматологии ультразвуковой скейлер (или скалер) — это профессиональный аппарат, который используется для удаления зубного камня. Он работает за счет высокочастотных колебаний и обязательно применяется с подачей воды (для охлаждения и защиты тканей), с точной настройкой мощности и в руках специалиста, который понимает анатомию зубов и десен.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Исследователи предложили метод быстрого получения белка, играющего важную роль в механизме заражения клетки коронавирусом
Ученые из Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ и Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН с коллегами представили метод получения и очистки трансмембранного домена шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 (SARStm) дикого типа. Этот «якорь» не только удерживает шип, которым вирус «атакует» клетки, в его оболочке, но и участвует в процессе слияния вирусной и клеточной оболочек. В новом протоколе используется бесклеточная экспрессия — синтез белка в очищенном бактериальном экстракте, что позволяет получать его в течение нескольких часов вместо дней и значительно упрощает очистку. Метод открывает возможность для детального изучения структуры белка с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Октября, 2016
Сланцевая революция
10 Октября, 2019
Орудия труда, свиньи и люди: где граница разумного
17 Июня, 2021
Знаете ли вы историю изучения Марса? Тест
13 Ноября, 2022
Инфографика: как работают нейросети
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии