Инфографика: самые востребованные нефтепродукты

Нефть остается одним из наиболее ценных природных ресурсов. На инфографике показано, какие нефтепродукты наиболее востребованы на рынке.

Инфографика: самые востребованные нефтепродукты / © Artswan, Voronoi

Нефть широко используется во многих сферах — от транспортного топлива до нефтехимии. По данным Международного энергетического агентства, общий мировой спрос составляет 104766 тысяч баррелей в сутки.

Газойл и дизельное топливо (29053 тысяч баррелей в сутки) можно назвать «рабочей лошадкой» мировой экономики. Среди прочего, они необходимы для работы грузового и общественного транспорта, а также морских судов.

Второе место в рейтинге занял автомобильный бензин с показателем 27908 тысяч баррелей в сутки.

В тройку лидеров вошли сжиженный углеводородный газ (СУГ) и этан (15403 тысяч баррелей в сутки). СУГ используется в качестве топлива, а также сырья для органического синтеза. Этан, в свою очередь, считается, ценным сырьем для нефтехимии. Среди прочего, он важен для производства пластика и антифриза для автомобилей.

Кроме того, к востребованным нефтепродуктам относятся авиационное топливо и керосин (7879 тысяч баррелей в сутки), а также нафта (7403 тысяч баррелей в сутки) и остаточное нефтяное топливо (6246 тысяч баррелей в сутки). В последнюю группу входит, в том числе, мазут, важный для судоходства.