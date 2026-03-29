Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта
Музыкальные предпочтения человека могут косвенно указывать на уровень его когнитивных способностей. При этом, как обнаружили исследователи, тексты выбранных песен дают больше информации об интеллекте слушателя, чем ритм или мелодия.
Традиционно для оценки интеллекта используют стандартизированные тесты, которые проводят в контролируемых и часто стрессовых условиях. Однако когнитивные способности нужны людям постоянно при решении повседневных задач вне.
Чтобы изучить когнитивные способности людей в естественных условиях, ученые решили сосредоточиться на музыке. Во время прошлых исследований, связывающих музыку с интеллектом, исследователи в основном полагались на лабораторные эксперименты или опросы, в которых участники самостоятельно рассказывали о своих предпочтениях. В такой ситуации люди могут забыть, что именно они слушали. Также некоторые участники могут указывать, что им нравится сложная музыка, чтобы лучше выглядеть в глазах других.
Авторы нового исследования решили использовать цифровые следы участников. Они хотели проверить, есть ли связь между повседневной цифровой деятельностью и когнитивными способностями. В качестве отправной точки ученые выбрали прослушивание музыки. Результаты исследования опубликованы в Journal of Intelligence.
Исследователи отслеживали, как 185 участников использовали смартфоны в течение пяти месяцев. На их телефоны установили специальное приложение, которое фиксировало каждую прослушанную песню. Также участники прошли тест на когнитивные способности.
За время исследования участники прослушали 58 247 уникальных песен. Используя разнообразные инструменты, ученые проанализировали, в том числе темп и тексты песен.
Авторы применили методы машинного обучения. С помощью этих моделей исследователи хотели проверить, могут ли характеристики прослушиваемой музыки предсказывать результаты участников в тесте. Протестировав разные типы алгоритмов, они пришли к выводу, что только сложные, нелинейные модели смогли обнаружить значимые закономерности в данных.
Как показали прогностические модели, тексты песен оказались более полезными для оценки когнитивных способностей, чем такие музыкальные характеристики, как темп или тональность. Это удивило исследователей, так как предыдущие исследования чаще указывали на более значимую роль мелодических предпочтений.
Модели показали, что люди, которые слушали более грустные песни, как правило, имели более высокие прогнозируемые показатели интеллекта. Ученые предположили, что такая музыка могла больше привлекать людей, использующих ее для самоанализа и размышлений.
Аудиохарактеристики практически не повлияли на прогноз когнитивных способностей. Исключением стал один параметр — более высокий интеллект оказался связан с предпочтением студийных (не «живых») записей.
Кроме того, важными оказались привычки прослушивания. В среднем более высокие результаты показали люди, которые больше времени проводили за прослушиванием музыки и чаще выбирали песни на иностранных языках.
Авторы отметили, что исключительно прослушивание музыки дает ограниченную информацию об интеллекте. Точность прогнозов, по их мнению, можно повысить, объединив это с другими данными, например, чтением или посещаемыми местами. Это может помочь, например, в раннем выявлении когнитивных изменений.
Хотя исследование показало некоторые закономерности, ученые обратили внимание на возможные ограничения и риск неверной интерпретации. Связи, которые удалось обнаружить в исследовании, носят исключительно корреляционный характер. Исследователи предупредили, что на результаты могли повлиять неучтенные факторы, например, возраст.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
