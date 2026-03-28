Новая житница планеты: инфографика о продовольственном лидерстве Латинской Америки
Латинская Америка постепенно, но уверенно закрепляется в статусе одного из важнейших поставщиков продовольствия в мире. Несколько ключевых стран региона формируют глобальное предложение — от сои и говядины до авокадо и кофе. Свежие отраслевые данные и прогнозы показывают: регион не просто успевает за растущим мировым спросом, но все чаще начинает его определять.
Анализ сельскохозяйственного потенциала показывает, что на передовой находится Бразилия, производящая основные экспортные культуры — кофе, сою, кукурузу, сахарный тростник и говядину. Вслед за ней идет Аргентина, демонстрирующая высокие показатели по сое, кукурузе, пшенице и говядине, укрепляя роль южноамериканского региона как «житницы мира».
Эта динамика соответствует прогнозам аналитиков Market Data Forecast, согласно которым аграрный рынок Латинской Америки будет устойчиво расти на фоне увеличения мирового спроса на продовольствие, биотопливо и сельскохозяйственный экспорт.
Бразилия остается крупнейшим в мире производителем кофе и одним из ведущих экспортеров сои и говядины. Масштаб производства и диверсификация сельского хозяйства сделали ее ключевым элементом глобальных продовольственных цепочек.
Аргентина, в свою очередь, играет важнейшую роль на мировом зерновом рынке. Как один из ведущих экспортеров соевого шрота и кукурузы, она обеспечивает поставки как в азиатские, так и в европейские страны.
Эксперты отмечают, что устойчивый внешний спрос и внедрение современных агротехнологий будут поддерживать рост этих отраслей в ближайшие годы.
Помимо крупнейших экономик, сельское хозяйство региона отличается ярко выраженной специализацией.
Мексика сформировала сильные позиции в экспорте высокодоходных культур — авокадо, томатов и ягод. Этому способствуют близость к Соединенным Штатам Америки и выгодные торговые соглашения. Сегодня Мексика — один из ведущих экспортеров авокадо в мире.
Колумбия и Эквадор специализируются на тропической продукции. Колумбия известна своим кофе и срезанными цветами, а Эквадор занимает лидирующие позиции в экспорте бананов и активно развивает производство креветок.
Перу и Чили укрепили позиции как поставщики премиальной сельхозпродукции. Перу активно наращивает экспорт авокадо, винограда и спаржи, а Чили делает ставку на фрукты, виноделие и конкурентоспособную отрасль выращивания лосося.
По данным Market Data Forecast, такая диверсификация помогает региону снижать зависимость от ограниченного числа товаров и выходить на более прибыльные экспортные рынки.
Расширение сельского хозяйства Латинской Америки происходит на фоне растущей обеспокоенности мировой продовольственной безопасностью. Регион занимает значительную долю в глобальном экспорте сои, кукурузы, кофе и говядины, играя важную роль в международных поставках.
Даже менее крупные страны, такие как Парагвай и Уругвай, вносят заметный вклад за счет производства сои, экспорта говядины и молочной продукции. Коста-Рика, в свою очередь, остается важным поставщиком кофе, бананов и ананасов.
Аналитики подчеркивают, что благоприятный климат, обширные земельные ресурсы и растущие инвестиции в агротехнологии усиливают конкурентные преимущества региона и укрепляют его позиции на мировой арене.
Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.
В облачных лесах Коста-Рики маргаи, ленивцы, обезьяны и опоссумы используют крону одного вида дерева для своих естественных нужд. Это необычное поведение исследователи заметили случайно во время установки фотоловушки. Открытие может изменить прежние представления о поведении ленивцев и значительно расширит знания о коммуникации животных.
Вопрос о том, как зародилась и развивалась французская культура производства вина, до сих пор остается не до конца изученным. Новое исследование показало, что некоторые сорта винограда сохранились более чем на 600 лет.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
3 Февраля, 2019
Что такое Больцмановский мозг
13 Сентября, 2016
Пункт назначения Бенну: почему?
