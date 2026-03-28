Латинская Америка постепенно, но уверенно закрепляется в статусе одного из важнейших поставщиков продовольствия в мире. Несколько ключевых стран региона формируют глобальное предложение — от сои и говядины до авокадо и кофе. Свежие отраслевые данные и прогнозы показывают: регион не просто успевает за растущим мировым спросом, но все чаще начинает его определять.

Новая житница планеты: инфографика о продовольственном лидерстве Латинской Америки / © World Visualized

Анализ сельскохозяйственного потенциала показывает, что на передовой находится Бразилия, производящая основные экспортные культуры — кофе, сою, кукурузу, сахарный тростник и говядину. Вслед за ней идет Аргентина, демонстрирующая высокие показатели по сое, кукурузе, пшенице и говядине, укрепляя роль южноамериканского региона как «житницы мира».

Эта динамика соответствует прогнозам аналитиков Market Data Forecast, согласно которым аграрный рынок Латинской Америки будет устойчиво расти на фоне увеличения мирового спроса на продовольствие, биотопливо и сельскохозяйственный экспорт.

Бразилия остается крупнейшим в мире производителем кофе и одним из ведущих экспортеров сои и говядины. Масштаб производства и диверсификация сельского хозяйства сделали ее ключевым элементом глобальных продовольственных цепочек.

Аргентина, в свою очередь, играет важнейшую роль на мировом зерновом рынке. Как один из ведущих экспортеров соевого шрота и кукурузы, она обеспечивает поставки как в азиатские, так и в европейские страны.

Эксперты отмечают, что устойчивый внешний спрос и внедрение современных агротехнологий будут поддерживать рост этих отраслей в ближайшие годы.

Помимо крупнейших экономик, сельское хозяйство региона отличается ярко выраженной специализацией.

Мексика сформировала сильные позиции в экспорте высокодоходных культур — авокадо, томатов и ягод. Этому способствуют близость к Соединенным Штатам Америки и выгодные торговые соглашения. Сегодня Мексика — один из ведущих экспортеров авокадо в мире.

Колумбия и Эквадор специализируются на тропической продукции. Колумбия известна своим кофе и срезанными цветами, а Эквадор занимает лидирующие позиции в экспорте бананов и активно развивает производство креветок.

Перу и Чили укрепили позиции как поставщики премиальной сельхозпродукции. Перу активно наращивает экспорт авокадо, винограда и спаржи, а Чили делает ставку на фрукты, виноделие и конкурентоспособную отрасль выращивания лосося.

По данным Market Data Forecast, такая диверсификация помогает региону снижать зависимость от ограниченного числа товаров и выходить на более прибыльные экспортные рынки.

Расширение сельского хозяйства Латинской Америки происходит на фоне растущей обеспокоенности мировой продовольственной безопасностью. Регион занимает значительную долю в глобальном экспорте сои, кукурузы, кофе и говядины, играя важную роль в международных поставках.

Даже менее крупные страны, такие как Парагвай и Уругвай, вносят заметный вклад за счет производства сои, экспорта говядины и молочной продукции. Коста-Рика, в свою очередь, остается важным поставщиком кофе, бананов и ананасов.

Аналитики подчеркивают, что благоприятный климат, обширные земельные ресурсы и растущие инвестиции в агротехнологии усиливают конкурентные преимущества региона и укрепляют его позиции на мировой арене.