Топ стран по числу интернет‑пользователей

Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни. На инфографике показано, какие страны лидируют по числу интернет-пользователей.

© Data Explained

С каждым годом по всему миру растет количество людей, активно использующих интернет. Хотя количество пользователей связано с численностью населения, во многих странах миллионы, а иногда десятки миллионов жителей не имеют доступа к сети.

Больше всего пользователей оказалось в Китае — около 1,296 миллиарда. Доступ к интернету там имеют 91,6% населения.

Индия — самая населенная страна в мире — по общему числу пользователей находится на втором месте. Там интернетом пользуются 1,027 миллиарда человек, что составляет примерно 70% от общей численности населения.

В пятерку лидеров попали также Соединенные Штаты Америки, Индонезия и Бразилия. В США интернет используют более 93% жителей, в Индонезии — более 80%, в Бразилии — более 86%.

Россия заняла шестое место. Тут интернет используют 94,4% населения.

Такие страны, как Пакистан и Нигерия, также попали в общий рейтинг по количеству пользователей. Однако доля людей, использующих интернет, в них едва превышает 45%.