Доктор исторических наук Сморчков Андрей Михайлович расскажет о гадательных практиках, которые демонстрируют значительную открытость римской религии. Главной задачей жрецов священнодействий было гадание по греческим Сивиллиным книгам, в которых искали способы умилостивления богов. Именно эти книги стали основным проводником иноземных культов и ритуалов в римскую религию. Обращались к ним только в крайних случаях. Гаруспики (этрусские жрецы) никогда не считались римским жречеством, но к их помощи часто прибегали при особо грозных знамениях. Гадали они по внутренностям принесенных в жертву животных, прежде всего по печени.

