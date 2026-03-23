О мероприятии

Греко-римская мифология — термин, знакомый с детства. Она вобрала в себя сюжеты, популярные и любимые как в мире эллинов, так и на всей территории римской державы. Например, сказания о подвигах Геракла (или Геркулеса, как его называли римляне), Троянской войне, Медузе Горгоне и т. п. Но в римской и греческой традиции некоторые герои, их поступки, характеры богов и последствия вмешательства высших сил в жизнь смертных воспринимались совсем по разному.

Специалист по археологии и искусству Древнего мира, доцент СПБГУПТД Мария Назарова расскажет о том существует ли «настоящая история» Медузы Горгоны, почему именем царя Итаки ругали или хвалили собеседника, всегда ли есть полное соответствие между богом или богиней греческого и римского пантеона, отвечающих за одни и те же функции и стихии.

Расписание Большеохтинский пр. 8 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация