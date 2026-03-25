Слушатели узнают, как сто лет назад реформировали существующие письменности и создавали новые для языков народов СССР.

Как русский язык не перешел на латиницу

Русский язык пишет кириллицей, и кажется, что иначе быть и не могло.

Однако мало кто знает, что русская латиница — это не только смски в 2000‑х, но и едва не воплотившийся в реальность проект реформы почти столетней давности.

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики НИУ ВШЭ Антон Александрович Сомин расскажет:

как сто лет назад реформировали существующие письменности и создавали новые для языков народов СССР;

как выбирали между кириллицей, латиницей, арабской вязью и другими системами письма;

что произошло с русским алфавитом в 1917–1918 годах;

как в конце 1920-х была официально разработана латиница для русского языка — и почему переход на нее все-таки не случился.

