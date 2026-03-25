На островах и побережьях Северного Ледовитого океана располагаются десятки небольших поселков — полярных станций, обитатели которых несут постоянную вахту, регулярно каждые три часа проводя наблюдения за погодой, состоянием атмосферы и океана, и передавая эту информацию в прогностические центры. Каждая станция — не только инфраструктурная столица труднодоступных и малонаселенных районов, но и ценнейший памятник науки и техники, имеющий свою историю. Некоторые детали этой истории, географические особенности островов и побережий вблизи станций, выявленные автором за сорок лет полевых исследований и работы в архивах, легли в основу настоящей лекции, которую прочтет кандидат географических наук Федор Александрович Романенко.

переулок Гривцова, дом 10, литера А Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно