Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота
Человекоподобные роботы могут добиться успеха не за счет выполнения промышленных задач, а благодаря эмоциональному взаимодействию. Индустрия человекоподобной робототехники в Китае вступает в новую фазу: теперь ее внимание сосредоточено не только на мобильности и автоматизации, но и на том, что делает машину по-настоящему «человечной» — на лице.
Недавние разработки гиперреалистичных лиц для человекоподобных роботов вызвали значительный интерес среди пользователей интернета и оживленные споры о том, станет ли правдоподобная внешность ключом к коммерческому успеху таких машин.
Дискуссия усилилась после того, как исследователь в области робототехники Юйхан Ху (Yuhang Hu), основатель компании Shouxing Technology, опубликовал новое видео в соцсети X. На нем человекоподобный робот-женщина демонстрирует поразительно реалистичную мимику: естественно моргает, осматривает помещение и реагирует на происходящее вокруг.
Разработка принадлежит компании AheadForm, которая ранее уже привлекла внимание, представив в октябре 2025 года модель Elf V1 с аналогичными возможностями выражения эмоций и реакций.
По мнению наблюдателей отрасли, роботы, способные выполнять задачи на производстве, уже существуют. Однако настоящая сложность заключается в другом — сделать их социально приемлемыми и способными к эмоциональному взаимодействию.
Все больше сторонников приобретает точка зрения, что человекоподобные роботы без выразительной мимики могут быть функциональны, но не способны установить эмоциональную связь с человеком — а именно это считается критически важным для их массового принятия.
Как отмечают эксперты, роботы, лишь повторяющие промышленные операции, вряд ли можно назвать настоящим технологическим прорывом — особенно если те же задачи дешевле и эффективнее выполняют роботизированные манипуляторы.
Несколько китайских компаний уже продемонстрировали головы роботов с чрезвычайно реалистичной мимикой. В их основе — синтетическая кожа, микроприводы и системы искусственного интеллекта, позволяющие в реальном времени имитировать человеческие эмоции. Такие роботы умеют моргать, отслеживать лица собеседников и отвечать едва заметными изменениями выражения — благодаря чему общение с ними становится более естественным. Эти достижения указывают на то, что будущее человекоподобных роботов, возможно, будет зависеть не столько от механики движений, сколько от качества взаимодействия с человеком.
