Только 13 стран в мире дышат безопасным воздухом — три из них в Европе

Качество воздуха ухудшается во всем мире. В 2025 году лишь в 13 странах и территориях показатели качества воздуха оставались в безопасных пределах.

Рейкьявик зимой. Вид с башни церкви Хадльгримскиркья / © Andreas Tille, fam-tille.de / Wikipedia

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет допустимые уровни PM2,5 — мелких частиц пыли, опасных для здоровья. Эти частицы способны проникать глубоко в легкие и попадать в кровь. Исследователи считают, что воздействие PM2,5 связано с заболеваниями дыхательных путей и сердечно‑сосудистой системы, а также раком.

Швейцарская компания по мониторингу загрязнения воздуха IQAir проанализировала данные из 9 446 городов в 143 странах, регионах и территориях. Результаты исследования попали в «Отчет о качестве воздуха в мире 2025».

Только 13 стран и территорий попали в пределы PM2,5, установленные ВОЗ, – 5 микрограммов на кубический метр (мкг/м³). Среди этих стран лишь три находятся в Европе — Андорра, Эстония и Исландия. Также в число стран и территорий с безопасным воздухом вошли Австралия, Барбадос, Бермудские острова, Французская Полинезия, Гренада, Новая Каледония, Панама, Пуэрто-Рико, Реюньон и Виргинские острова США.

Таким образом, воздух в 130 из 143 исследованных стран не соответствовал безопасным рекомендациям. В топ-5 самых загрязненных стран вошли Пакистан (67,3 мкг/м³), Бангладеш (66,1 мкг/м³), Таджикистан (57,3 мкг/м³), Чад (53,6 мкг/м³) и Демократическая Республика Конго (50,2 мкг/м³).