О мероприятии

Во время встречи с руководителями исследовательских лабораторий и экспертами в области машинного обучения участники узнают, как научные открытия превращаются в работающие технологии и что скрывается за фасадом современных нейросетей.

Где сегодня проходит граница между научным исследованием и прикладным программированием в области ИИ?

С какими вызовами сталкиваются лаборатории при обучении моделей-гигантов и как проверить надежность их выводов?

Почему для работы с нейросетями сегодня недостаточно просто уметь кодить и какую роль в карьере играет академический бэкграунд?

Как устроена жизнь внутри университетских R&D-центров и чем она отличается от разработки в коммерческих ИТ-гигантах?

Какие неочевидные навыки (soft skills) нужны исследователю, чтобы его идеи нашли воплощение в реальных продуктах?

Руководитель лаборатории искусственного интеллекта АО «НПК Криптонит» Виталий Пирожников расскажет, чем отличаются задачи инженеров по машинному обучению (ML-инженеров) и исследователей в области ИИ (AI Researchers). Участники не только узнают, почему страсть к алгоритмам превращается в масштабные проекты, но и смогут задать вопросы спикеру, обменяться мнениями и выяснить, как попасть в сильную исследовательскую команду.

ул. Ботаническая, д.25, стр.4 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.