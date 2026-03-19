Карта: крупнейшие источники энергии по странам

Несмотря на стремительный рост возобновляемой энергетики, значительная часть мира по-прежнему опирается на ограниченный круг традиционных источников энергии. Во многих странах нефть, уголь или природный газ продолжают обеспечивать основную долю энергопотребления — в транспорте, промышленности и производстве электроэнергии.

Карта: крупнейшие источники энергии по странам / © Visual Capitalist

На карте выше показан крупнейший первичный источник энергии в 112 странах на основе данных Международного энергетического агентства (IEA). Под первичной энергией понимается энергия в ее исходной форме — до преобразования в электричество или переработки в топливо.

Глобальная картина демонстрирует, насколько по-разному регионы зависят от тех или иных ресурсов. Во многих экономиках доминирует нефть, уголь по-прежнему обеспечивает энергией крупнейшие страны Азии, а традиционная биомасса остается ключевым источником в ряде регионов Африки.

Нефть является самым распространенным первичным источником энергии в мире: в 39 странах из представленной выборки именно она занимает первое место по объему использования. Она доминирует на большей части Европы, на Ближнем Востоке и в значительных регионах Азиатско-Тихоокеанского пространства.

Во многих экономиках нефтепродукты остаются незаменимыми для транспорта и тяжелой промышленности. Даже страны, обладающие собственными запасами природного газа, угля или гидроэнергии, часто все равно зависят от нефти как от значительной части своего энергобаланса. Крупнейшие экономики, такие как США, Япония и Германия, по-прежнему в первую очередь опираются на нефть, несмотря на растущие инвестиции в возобновляемые источники и электрификацию.

Следом за нефтью идет природный газ — он является основным источником энергии в 29 странах, в том числе и в России.

Уголь продолжает играть ведущую роль в энергетическом балансе ряда крупнейших развивающихся экономик мира. Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам используют уголь как основной первичный источник энергии. Причина во многом проста — доступность. Многие из этих стран располагают значительными собственными запасами угля и давно сформированной инфраструктурой добычи и энергетики, ориентированной на этот ресурс. В то же время уголь остается одним из крупнейших источников выбросов углекислого газа, что делает эти экономики ключевыми для будущего глобального энергетического перехода.

Во многих странах Африки крупнейшим первичным источником энергии остается биомасса. К ней относятся такие виды топлива, как дрова, древесный уголь и сельскохозяйственные отходы. В сельских районах эти ресурсы по-прежнему широко используются для повседневных нужд — приготовления пищи и отопления, особенно там, где доступ к электроэнергии или современным видам топлива ограничен. За пределами Африки лишь три страны из рассматриваемой выборки в основном полагаются на биомассу: Финляндия, Латвия и Пакистан.