Карта: крупнейшие источники энергии по странам
Несмотря на стремительный рост возобновляемой энергетики, значительная часть мира по-прежнему опирается на ограниченный круг традиционных источников энергии. Во многих странах нефть, уголь или природный газ продолжают обеспечивать основную долю энергопотребления — в транспорте, промышленности и производстве электроэнергии.
На карте выше показан крупнейший первичный источник энергии в 112 странах на основе данных Международного энергетического агентства (IEA). Под первичной энергией понимается энергия в ее исходной форме — до преобразования в электричество или переработки в топливо.
Глобальная картина демонстрирует, насколько по-разному регионы зависят от тех или иных ресурсов. Во многих экономиках доминирует нефть, уголь по-прежнему обеспечивает энергией крупнейшие страны Азии, а традиционная биомасса остается ключевым источником в ряде регионов Африки.
Нефть является самым распространенным первичным источником энергии в мире: в 39 странах из представленной выборки именно она занимает первое место по объему использования. Она доминирует на большей части Европы, на Ближнем Востоке и в значительных регионах Азиатско-Тихоокеанского пространства.
Во многих экономиках нефтепродукты остаются незаменимыми для транспорта и тяжелой промышленности. Даже страны, обладающие собственными запасами природного газа, угля или гидроэнергии, часто все равно зависят от нефти как от значительной части своего энергобаланса. Крупнейшие экономики, такие как США, Япония и Германия, по-прежнему в первую очередь опираются на нефть, несмотря на растущие инвестиции в возобновляемые источники и электрификацию.
Следом за нефтью идет природный газ — он является основным источником энергии в 29 странах, в том числе и в России.
Уголь продолжает играть ведущую роль в энергетическом балансе ряда крупнейших развивающихся экономик мира. Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам используют уголь как основной первичный источник энергии. Причина во многом проста — доступность. Многие из этих стран располагают значительными собственными запасами угля и давно сформированной инфраструктурой добычи и энергетики, ориентированной на этот ресурс. В то же время уголь остается одним из крупнейших источников выбросов углекислого газа, что делает эти экономики ключевыми для будущего глобального энергетического перехода.
Во многих странах Африки крупнейшим первичным источником энергии остается биомасса. К ней относятся такие виды топлива, как дрова, древесный уголь и сельскохозяйственные отходы. В сельских районах эти ресурсы по-прежнему широко используются для повседневных нужд — приготовления пищи и отопления, особенно там, где доступ к электроэнергии или современным видам топлива ограничен. За пределами Африки лишь три страны из рассматриваемой выборки в основном полагаются на биомассу: Финляндия, Латвия и Пакистан.
