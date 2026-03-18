Dassault заложила основу будущего: первый космоплан Vortex обретает реальные черты

Компания Dassault Aviation начала изготовление элементов для демонстратора космоплана Vortex, рассчитывая придать проекту импульс и отправить космоплан в первый полет уже к 2028 году.

Часть создаваемых сейчас компонентов будет отправлена на испытания плазменной горелкой в Итальянский центр аэрокосмических исследований в Капуе, недалеко от Неаполя, сообщил руководитель направления развития проекта Vortex Игорь Фэн в Dassault. Эти тесты позволят оценить различные технологии тепловой защиты, а также изучить особенности распределения и накопления тепла на поверхности космоплана.

По словам Фэна, Vortex получит больший размах крыла, чем Boeing X-37B, что обеспечит ему лучшую маневренность и более эффективное аэродинамическое торможение на высотах ниже 120 километров.

Демонстратор Vortex-D длиной около четырех метров и массой примерно одна тонна будет запускаться на высоту порядка 100 километров и развивать скорость до 14 700 километров в час.

Аппарат предназначен для проверки архитектуры системы и ключевых технологий — в том числе керамических и абляционных материалов тепловой защиты, а также системы ориентации для работы вне атмосферы. Он будет оснащен пятью управляющими поверхностями, а его конструкция выполнена из алюминия и титана.

В июне 2025 года Франция объявила о совместных инвестициях с Dassault в разработку демонстратора. Общий бюджет проекта составляет около 70 миллионов евро и делится поровну между государством и компанией. Предполагается, что запуск аппарата будет осуществляться с помощью ракеты Electron компании Rocket Lab.

В Dassault рассматривают Vortex как систему двойного назначения, способную найти применение и в быстро развивающейся коммерческой космической отрасли — например, для доставки на Землю медикаментов и других продуктов, произведенных на низкой околоземной орбите. Аппарат будет приземляться на взлетно-посадочную полосу, что сделает его особенно привлекательным для возвращения полезной нагрузки. Он также может использоваться для ремонта спутников на орбите, а в военной сфере — для операций сближения и взаимодействия с другими объектами.

За демонстратором Vortex-D последует аппарат Vortex-S — «умный» свободно летающий модуль, а затем Vortex-C — полноценный грузовой космоплан массой восемь–девять тонн с полезной нагрузкой до двух тонн. В долгосрочной перспективе также рассматривается создание пилотируемой версии Vortex-H.