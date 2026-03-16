Цена конфликтов: инфографика крупнейших военных расходов США в истории
За свою историю США пережило самые разные войны. Однако Вторая мировая война остается самым дорогостоящим конфликтом в истории Соединенных Штатов Америки: с учетом инфляции ее стоимость оценивается примерно в 4,7 триллиона долларов (377 триллионов рублей).
По историческим оценкам, Соединенные Штаты потратили около 4,7 триллиона долларов (в пересчете на современную стоимость) на участие во Второй мировой войне в период с 1941 по 1945 год. Это делает ее самым затратным военным конфликтом в американской истории.
Согласно анализу исторических расходов, проведенному сотрудниками Норвичского университета (США), резкий рост затрат был вызван масштабной индустриальной мобилизацией, переброской войск на несколько континентов и беспрецедентными объемами военного производства.
В ходе войны США пришлось переориентировать значительную часть своей экономики на военные нужды, наладив массовый выпуск кораблей, самолетов, танков и вооружения в невиданных ранее масштабах.
Войны в Афганистане и Ираке, начатые после терактов 11 сентября, занимают второе место по стоимости среди американских конфликтов. Их совокупные расходы оцениваются примерно в четыре триллиона долларов.
Исследование Института международных и общественных отношений Уотсона при Брауновском университете показало, что общая финансовая нагрузка включает не только непосредственные военные операции, но и расходы на восстановление, медицинскую помощь ветеранам, а также долгосрочные выплаты процентов по займам, взятым для финансирования войн.
Авторы исследования отметили, что эти конфликты стали одними из самых продолжительных военных кампаний в современной истории США.
На третьем месте по стоимости, с учетом инфляции, находится война во Вьетнаме — примерно 843 миллиарда долларов, согласно историческим оценкам, на которые ссылаются сотрудники Норвичского университета и правительственные источники США.
Этот конфликт, продолжавшийся с середины 1950-х годов до 1975 года, потребовал длительного размещения американских войск, а также масштабных воздушных и морских операций.
Среди других крупных войн:
• Корейская война — около 341 миллиарда долларов;
• Первая мировая война — около 334 миллиарда долларов.
Обе войны потребовали масштабной мобилизации и оказали значительное долгосрочное экономическое влияние на Соединенные Штаты.
Кроме того, Война в Персидском заливе обошлась примерно в 102 миллиарда долларов. При этом значительная часть этих расходов была компенсирована финансовыми взносами союзников США.
Более ограниченные конфликты или краткосрочные военные операции обычно обходятся значительно дешевле, хотя и в этом случае расходы могут достигать миллиардов долларов.
При этом военная кампания против Иран, начавшаяся 28 февраля 2026 года, уже оценивается примерно в 11-12 миллиардов долларов. Она отражает высокую стоимость современной высокоточной войны и применения передовых систем вооружения даже в ходе коротких боевых действий.
