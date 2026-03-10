Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг стран по объему выработки геотермальной энергии
Мировой спрос на электроэнергию стремительно растет: развитие искусственного интеллекта, возвращение производств на национальные территории и масштабная электрификация создают все новые энергетические потребности. На этом фоне вновь усиливается интерес к геотермальной энергетике — возобновляемому источнику энергии, способному работать круглосуточно.
В отличие от солнечных или ветровых электростанций, геотермальные станции производят электричество, используя тепло из недр Земли, что делает их надежным источником стабильной «базовой» чистой энергии.
Инфографика выше ранжирует страны по установленной мощности геотермальных электростанций на основе данных Global Energy Monitor, показывая, где сегодня наиболее активно используется этот подземный энергетический ресурс.
Лидером по производству геотермальной энергии являются Соединенные Штаты, обладающие мощностью 3 734 мегаватта. Это на 1 302 мегаватта больше, чем у ближайшего конкурента.
Однако если рассматривать регионы в целом, Азия занимает первое место. Индонезия и Филиппины, находящиеся на втором и третьем местах в мире, вместе превосходят США: их мощности составляют 2432 и 1937 мегаватт соответственно. Их расположение на Тихоокеанском огненном кольце — зоне столкновения трех тектонических плит, где активно проявляется вулканическая деятельность — обеспечивает этим странам огромный потенциал геотермальной энергии.
Северная и Южная Америки также располагают значительными геотермальными ресурсами, хотя многие месторождения все еще остаются недостаточно освоенными. Некоторые страны, однако, развивают эту отрасль быстрее. Так, Мексика занимает шестое место в мире с установленной мощностью 941 мегаватт.
В Европе крупнейшими производителями остаются Италия — историческая родина геотермальной энергетики — и Исландия, с мощностями 834 и 779 мегаватт соответственно. Хотя Европа в целом лидирует по развитию возобновляемой энергетики, геотермальные ресурсы здесь ограничены главным образом несколькими вулканически активными странами.
Особенно выделяется Исландия: при относительно небольшом населении она располагает значительной геотермальной мощностью и одной из наиболее развитых геотермальных отраслей в мире. Около 85% домов в стране отапливаются за счет геотермального тепла.
Россия по данному показателю находится на 15-м месте в мире с установленной мощностью 50 мегаватт.
Единственной африканской страной в этом списке является Кения, располагающая мощностью 817 мегаватт. В последние годы интерес к разработке геотермальных ресурсов Великой рифтовой долины — огромной тектонической впадины, проходящей через несколько стран континента, — заметно вырос, однако сама отрасль в регионе пока остаётся молодой.
В мировом масштабе геотермальная энергия обеспечивает лишь около 1% мирового спроса на электроэнергию, однако благодаря технологическому прогрессу все больше месторождений становятся экономически доступными для разработки.
