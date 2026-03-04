Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первый в мире частный телескоп прислал дебютный снимок звезды
Небольшой аппарат, получивший название Mauve, вывели на орбиту в ноябре прошлого года с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Он стал первым устройством в планируемой серии небольших коммерческих космических обсерваторий, предназначенных для предоставления астрономам по всему миру времени для наблюдений.
Если дистанционное зондирование Земли и телекоммуникации уже много лет находятся в руках коммерческих операторов, то астрономия до сих пор оставалась сферой государственных ведомств и научных учреждений. Однако стоящая за Mauve лондонская компания Blue Skies Space решила, что ориентированная на заказчика модель может стать более быстрым способом восполнить пробелы в научном понимании Вселенной.
После нескольких месяцев проверки приборов, Mauve навели на звезду Эта Большой Медведицы и провели пятиисекундное наблюдение в видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектра. Эта звезда находится примерно в 104 световых годах от Земли и является одной из самых ярких в созвездии Большой Медведицы.
Наблюдая за активностью ближайших звезд, Mauve поможет ученым точнее определить те из них, у которых могут быть экзопланеты, потенциально пригодные для жизни. Миссия должна начать передавать полноценные научные данные уже в ближайшие две недели.
Доходы от работы Mauve позволят Blue Skies Space завершить разработку следующей миссии — аппарата Twinkle массой около 100 килограммов, предназначенного для прямых наблюдений ближайших экзопланет и анализа состава их атмосфер.
Аппарат Mauve разработали и построили всего за три года — чрезвычайно короткий срок по сравнению с нередко многолетними или даже десятилетними циклами создания государственных космических миссий. Обсерватория, созданная при участии компаний из Венгрии, Нидерландов, Италии и Латвии, рассчитана как минимум на три года работы на околоземной орбите.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Яд перуанского зеленого бархатного тарантула Thrixopelma pruriens содержит токсин ProTx-I, который избирательно блокирует ряд каналов на мембране клетки. Поэтому токсин может стать новым анальгетиком, однако сначала нужно научиться получать его в больших количествах и в правильной форме. Новое исследование ученых Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН и МФТИ с коллегами из других научных центров России и Китая сравнило методы наработки ProTx-I в бактериях.
Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
