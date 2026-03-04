Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый в мире частный телескоп прислал дебютный снимок звезды

Небольшой аппарат, получивший название Mauve, вывели на орбиту в ноябре прошлого года с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Он стал первым устройством в планируемой серии небольших коммерческих космических обсерваторий, предназначенных для предоставления астрономам по всему миру времени для наблюдений.

Эта Большой Медведицы / © ESA / Blue Skies Space

Если дистанционное зондирование Земли и телекоммуникации уже много лет находятся в руках коммерческих операторов, то астрономия до сих пор оставалась сферой государственных ведомств и научных учреждений. Однако стоящая за Mauve лондонская компания Blue Skies Space решила, что ориентированная на заказчика модель может стать более быстрым способом восполнить пробелы в научном понимании Вселенной.

После нескольких месяцев проверки приборов, Mauve навели на звезду Эта Большой Медведицы и провели пятиисекундное наблюдение в видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектра. Эта звезда находится примерно в 104 световых годах от Земли и является одной из самых ярких в созвездии Большой Медведицы.

Наблюдая за активностью ближайших звезд, Mauve поможет ученым точнее определить те из них, у которых могут быть экзопланеты, потенциально пригодные для жизни. Миссия должна начать передавать полноценные научные данные уже в ближайшие две недели.

Доходы от работы Mauve позволят Blue Skies Space завершить разработку следующей миссии — аппарата Twinkle массой около 100 килограммов, предназначенного для прямых наблюдений ближайших экзопланет и анализа состава их атмосфер.

Аппарат Mauve разработали и построили всего за три года — чрезвычайно короткий срок по сравнению с нередко многолетними или даже десятилетними циклами создания государственных космических миссий. Обсерватория, созданная при участии компаний из Венгрии, Нидерландов, Италии и Латвии, рассчитана как минимум на три года работы на околоземной орбите.