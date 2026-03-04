Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новый прототип сверхзвукового беспилотника Quarterhorse Mk 2.1 выполнил первый полет

Американский стартап Hermeus 2 марта провел первый испытательный полет второго демонстратора/летающей лаборатории — Quarterhorse Mk 2.1, менее чем через год после дебюта первого прототипа Quarterhorse Mk 1.

Quarterhorse Mk 2.1 / © Hermeus

Испытания прошли на частном космодроме Космопорт «Америка» в Нью-Мексико (США) и стали очередным этапом масштабной программы поэтапной разработки высокоскоростных летательных аппаратов. По словам представителей Hermeus, конечная цель проекта — создание гиперзвуковых самолетов, прежде всего для военных задач.

Однако до гиперзвука Mk 2.1 пока еще далеко. Аппарат оснащен серийным турбореактивным двигателем Pratt & Whitney F100-229, используемым на истребителях F-15 и F-16, и рассчитан на скорость до 1530 километров в час.

При этом на первых этапах прототип будет выполнять полеты на дозвуковой скорости. Это необходимо для проверки устойчивости, взлетно-посадочных характеристик и работы всех бортовых систем и телеметрии.

Quarterhorse Mk 2.1 специально не оснащен элементами, которые позволили бы следующему прототипу — Mk 2.2 — развивать более высокие сверхзвуковые скорости. В частности, в аппарате отсутствуют регулируемый воздухозаборник и теплообменник — ключевые компоненты для стабильной работы на больших скоростях.