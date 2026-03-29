Инфографика: в каких регионах мира родится больше всего детей в 2026 году

Численность населения планеты продолжает расти, однако этот процесс происходит неравномерно. На инфографике показано, какая доля родившихся детей в 2026 году придется на регионы мира.

Инфографика: в каких регионах мира родится больше всего детей в 2026 году / © Amy Kuo, Visual Capitalist

Население Земли постепенно продолжает расти, достигнув в 2025 году 8,23 миллиарда человек. В 2026 году, согласно прогнозам Организации Объединенных Наций, во всем мире родится 132,5 миллиона детей.

Практически каждый второй ребенок на планете появится в Азии (за исключением азиатской части России). Ожидается, что в 2026 году там родятся 64,9 миллиона детей. Несмотря на снижение рождаемости в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея, регион продолжает лидировать по этому демографическому показателю.

По прогнозу, в Африке в 2026 году зарегистрируют 47,6 миллиона рождений. Это 35,9% от общего числа рождений в мире. В совокупности на Азию и Африку придется 85% всех родившихся младенцев.

В Латинской Америке и Карибском бассейне ООН ожидает 9,3 миллиона новорожденных, что составляет 7% от всех родившихся в мире детей. Совокупная доля Северной Америки (США и Канады), Европы (включая всю территорию России) и Океании составит примерно 8%.