Детали модернизированного F-22 «Raptor 2.0» раскрыли на новой модели

Модель модернизированного F-22 «Raptor 2.0» / © Jamie Hunter

Компания Lockheed Martin представила модель истребителя в новой конфигурации, оснащенного малозаметными внешними баками и контейнерами с инфракрасной системой обнаружения. Ранее баки демонстрировались лишь на рендерах и как минимум на одной фотографии, сделанной с большого расстояния, где детали практически не просматривались. Сенсорные контейнеры — или их макеты — прежде можно было увидеть вблизи во время летных испытаний.

Производственно-репрезентативную модель того, что производитель назвал «Raptor 2.0», продемонстрировали на ежегодном симпозиуме Warfare Symposium Ассоциации ВВС и Космических сил США.

Наиболее заметное новшество — новые топливные баки. Это критически важное дополнение, позволяющее F-22 эффективнее действовать на огромных дистанциях, которые могут потребоваться в случае потенциального конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. В прошлом ограниченную дальность «Raptor» компенсировали установкой обычных 600-галлонных баков, не обладающих малозаметностью. Однако в условиях противодействия современным системам ПВО противника такой вариант становится малопригодным. Тем не менее именно эти баки регулярно используются на F-22, несущих боевое дежурство на Аляске, где для длительных перехватов на больших расстояниях необходим увеличенный запас топлива.

Новые граненые баки с пониженным аэродинамическим сопротивлением, как и прежние, могут быть сброшены в полете, что позволяет полностью восстановить летные характеристики самолета и дополнительно снизить его радиолокационную заметность. При этом в Lockheed Martin допускают, что в ряде сценариев F-22 сможет вступать в непосредственный бой, сохраняя баки на подвеске.

По внешним сторонам баков размещены еще одни малозаметные контейнеры — на этот раз с высокоэффективной системой инфракрасного поиска и сопровождения целей (IRST). Подобный сенсор планировался для F-22 еще на этапе первоначального проектирования, однако был исключен по финансовым причинам.

Несмотря на меры по снижению заметности, установка контейнеров IRST все же влияет на радиолокационную сигнатуру самолета. Однако этот компромисс признан оправданным — что само по себе свидетельствует о возросшей значимости подобных систем в современной воздушной войне. IRST особенно эффективна для обнаружения малозаметных целей, что становится все более актуальным, в том числе в Тихоокеанском регионе. Кроме того, оснащенный IRST «Raptor» может передавать полученные данные «чистым» F-22 без подвесок, повышая их ситуационную осведомленность.