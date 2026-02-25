Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Детали модернизированного F-22 «Raptor 2.0» раскрыли на новой модели
Масштабная модель обновленного F-22 Raptor позволила рассмотреть подробности его новых малозаметных подвесных топливных баков и инфракрасных сенсорных контейнеров.
Компания Lockheed Martin представила модель истребителя в новой конфигурации, оснащенного малозаметными внешними баками и контейнерами с инфракрасной системой обнаружения. Ранее баки демонстрировались лишь на рендерах и как минимум на одной фотографии, сделанной с большого расстояния, где детали практически не просматривались. Сенсорные контейнеры — или их макеты — прежде можно было увидеть вблизи во время летных испытаний.
Производственно-репрезентативную модель того, что производитель назвал «Raptor 2.0», продемонстрировали на ежегодном симпозиуме Warfare Symposium Ассоциации ВВС и Космических сил США.
Наиболее заметное новшество — новые топливные баки. Это критически важное дополнение, позволяющее F-22 эффективнее действовать на огромных дистанциях, которые могут потребоваться в случае потенциального конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. В прошлом ограниченную дальность «Raptor» компенсировали установкой обычных 600-галлонных баков, не обладающих малозаметностью. Однако в условиях противодействия современным системам ПВО противника такой вариант становится малопригодным. Тем не менее именно эти баки регулярно используются на F-22, несущих боевое дежурство на Аляске, где для длительных перехватов на больших расстояниях необходим увеличенный запас топлива.
Новые граненые баки с пониженным аэродинамическим сопротивлением, как и прежние, могут быть сброшены в полете, что позволяет полностью восстановить летные характеристики самолета и дополнительно снизить его радиолокационную заметность. При этом в Lockheed Martin допускают, что в ряде сценариев F-22 сможет вступать в непосредственный бой, сохраняя баки на подвеске.
По внешним сторонам баков размещены еще одни малозаметные контейнеры — на этот раз с высокоэффективной системой инфракрасного поиска и сопровождения целей (IRST). Подобный сенсор планировался для F-22 еще на этапе первоначального проектирования, однако был исключен по финансовым причинам.
Несмотря на меры по снижению заметности, установка контейнеров IRST все же влияет на радиолокационную сигнатуру самолета. Однако этот компромисс признан оправданным — что само по себе свидетельствует о возросшей значимости подобных систем в современной воздушной войне. IRST особенно эффективна для обнаружения малозаметных целей, что становится все более актуальным, в том числе в Тихоокеанском регионе. Кроме того, оснащенный IRST «Raptor» может передавать полученные данные «чистым» F-22 без подвесок, повышая их ситуационную осведомленность.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
