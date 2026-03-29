Исчезающие озера в Тибете спровоцировали землетрясения
Исчезающие озера на юге Тибета, возможно, спровоцировали землетрясения в регионе. Новое исследование, вероятно, дает дополнительные доказательства связи между климатом и геологической активностью планеты.
Около 115 000 лет назад на южном Тибете располагались огромные озера, простиравшиеся более чем на 200 километров. Сегодня эти озера сильно уменьшились. Одно из них — озеро Намцо, длина которого составляет 75 километров.
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Команда геологов во главе с Чуньжуй Ли из Китайской академии геологических наук в Пекине заподозрила, что потеря воды из озер могла повлиять на местную геологию. Частично это связано с тем, что большие озера утяжеляют земную кору. Высыхая, они теряют вес, а кора начинает медленно подниматься.
Кроме того, геологическая активность южного Тибета вызвана столкновением Индийской и Евразийской плит, которое началось около 50 миллионов лет назад. В земной коре накопилось напряжение, из-за которого древние разломы сохранили готовность к разрыву. По мнению геологов, медленный подъем земной коры, вызванный уменьшением объема озер, мог провоцировать такие разрывы и вызвать землетрясения.
Ученые проанализировали местную геологию. Они нанесли на карту древние береговые линии озер, чтобы определить, сколько воды они потеряли. С помощью компьютерных моделей они рассчитали, насколько после этого должна была подняться земная кора. Исследователи пришли к выводу, что такой подъем мог активировать близлежащие разломы.
Как показал анализ, потеря воды из озера Намцо в период между 115 000 и 30 000 лет назад привела к суммарному смещению на 15 метров. Расположенные в 100 километрах к югу от Намцо озера потеряли за тот же период еще больше воды. Там смещение разлома могло достигать 70 метров. Согласно расчетам, разломы в регионе могли в среднем смещаться на 0,2–1,6 миллиметра в год.
Поверхностные процессы могут оказывать влияние на твердую оболочку Земли. Однако исследователи поясняют, что высохшие озера не всегда будут приводить к землетрясениям. Такие землетрясения возможны лишь в регионах, где озера расположены над участками земной коры, в которых накопилось напряжение из-за тектонической активности.
Изменение климата само по себе не запускает тектонические процессы, однако оно может влиять на распределение напряжений в земной коре. Геологам важно учитывать это при оценке природных рисков.
