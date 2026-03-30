  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
30 марта, 12:26
Рейтинг: +161
Посты: 620

Китай посадил так много деревьев, что изменил распределение воды по всей стране

Китай несколько десятилетий реализовывал масштабные проекты по «повторному озеленению». Это повлияло на водный цикл и перераспределение водных ресурсов.

Сообщество
# вода
# водные ресурсы
# Деревья
# Китай
# лес
# озеленение
# экология
Три основных региона Китая и изменения земного покрова за последние два десятилетия / © An et al. (2025) Earth's Future
Как сообщается в исследовании, опубликованном в Earth’s Future, изменения растительного покрова в период с 2001 по 2020 год привели к сокращению объема пресной воды. Изменения затронули восточный муссонный регион и северо-западную засушливую зону. Вместе они занимают 74% территории Китая. Одновременно в районе Тибетского нагорья, на долю которого приходится оставшаяся часть территории страны, доступность воды, напротив, увеличилась. 

Перенос воды между континентами и атмосферой обеспечивают три основных процесса. Испарение с поверхности и из почвы, а также транспирация (процесс движения воды через растение и ее испарение через наружные органы растения) поднимают воду наверх, а осадки возвращают ее обратно на поверхность. В совокупности эти процессы называются эвапотранспирацией. Как пояснил соавтор исследования Арье Стаал из Утрехтского университета в Нидерландах, интенсивность эвапотранспирации меняется в зависимости от растительного покрова, доступности влаги и количества солнечной энергии, достигающей поверхности суши. 

Луга и леса обычно увеличивают эвапотранспирацию. В лесах этот процесс наиболее заметен, так как деревья часто имеют глубокие корни, которые получают доступ к воде в засушливые периоды.

В 1978 году Китай начал крупнейшую в стране программу «Великая Зеленая стена». Так власти хотели сдержать расширение пустынь на севере государства. За десятилетия это привело к увеличению лесного покрова с 10% до более чем 25% территории страны. В 2024 году власти Китая заявили, что стране удалось замкнуть крупнейшую пустыню кольцом растительности. Они планировали и дальше сажать деревья, чтобы держать опустынивание под контролем.

Китай проводил и другие озеленительные программы. В общей сложности инициативы страны по восстановлению экосистем обеспечили 25% глобального чистого прироста площади листового покрова с 2000 по 2017 год.

Однако озеленение существенно изменило водный цикл страны. Усилились как эвапотранспирация, так и количество осадков. Исследователи решили изучить эти последствия. Они анализировали данные высокого пространственного разрешения по эвапотранспирации, осадкам и изменениям землепользования. Также ученые использовали модель отслеживания атмосферной влаги.

Авторы выяснили, что эвапотранспирация выросла сильнее, чем количество осадков. Таким образом, часть воды ушла в атмосферу. Тенденция проявилась по стране неравномерно, так как ветер способен переносить влагу на расстояние до 7 000 километров от источника. Усиление эвапотранспирации в одном регионе может повлиять на выпадение осадков в другом.

Ученые выяснили, что расширение лесов в восточном муссонном регионе Китая и восстановление лугов в остальной части страны привели к росту эвапотранспирации. Однако осадки увеличились только в районе Тибетского нагорья, а в других регионах доступность воды снизилась.

Произошедшее важно для управления водными ресурсами, так как вода в стране распределена неравномерно. На север Китая приходится около 20% водных ресурсов, хотя там проживает 46% населения и сосредоточено 60% пахотных земель. Китайские власти пытаются решить эту проблему, но без учета перераспределения воды, вызванного озеленением, меры могут оказаться неэффективными.

Стаал подчеркнул, что аналогичные эффекты могут возникать и в других странах. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Мар
Бесплатно
Полярные станции: географические истории
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
30 Мар
Бесплатно
Биология: гены
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
30 Мар
1700
Назад к Луне: что мы там ищем сегодня
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
31 Мар
1000
Коллегия жрецов священнодействий и гаруспики: заимствованные гадания
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Апр
800
Ранняя республика: 1780-1800-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Кометы: тысячелетняя история мифов и суеверий
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Что нового в динозаврах?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Жизнь вне Земли
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Древняя ДНК и история эпидемий
Павильон «АТОМ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. На севере Африки нашли ближайшего родственника человекообразных обезьян

    30 марта, 11:30

  2. Сверхмассивная черная дыра начала голодовку в рекордно короткий срок

    30 марта, 10:10

  3. Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

    30 марта, 10:00

  4. Физики поняли, как подтвердить любое квантовое состояние с помощью звезды

    30 марта, 08:00
Последние комментарии

Da
38 минут назад
Что за бред я сейчас увидел

Карта: страны с наибольшим дефицитом воды

Мурлакатам Калишевский...
1 час назад
Похоже что так и будет. И что уже заметно --На сегодняшний день становится всё меньше научных трудов и публикаций на английском языке. Всё больше

Китай может стать новой научной сверхдержавой, обогнав США

Имя Фамилия
1 час назад
Что за "дальность аккумулятора" в заголовке??? Это насколько далеко его можно закинуть???

Китайские разработчики представили литиевый аккумулятор с высоким запасом хода и низкотемпературной стабильностью

Grumpy Toe
2 часа назад
Американцы уже поднимали подобные лодки с таких глубин. Почему бы не реанимировать в связи с духом анкориджа, да и закрыть проблему. Дороже

Затонувшая советская подлодка «Комсомолец» продолжила выбрасывать радионуклиды в океан спустя 30 лет

Сергей Иванов
2 часа назад
Vitaliy, людей, чьи кости обнаружены у алтаря, вполне могли убить захватчики, и обезглавить потом... Так что человеческие жертвоприношения в этом

В Мексике нашли алтарь тольтеков с останками людей, принесенных в жертву

Александр Французов
2 часа назад
Todor, да кому нужны ваши батареи? За ядерным топливом будущее!

Китайские разработчики представили литиевый аккумулятор с высоким запасом хода и низкотемпературной стабильностью

Todor Nestorov
3 часа назад
Батареи совершеннствуются с каждым днем но, НИКТО из больших компаний, не разрешил КАЗУС МАССОВОЙ батареи. Я разрешил и собака зарыта вовсе не где

Китайские разработчики представили литиевый аккумулятор с высоким запасом хода и низкотемпературной стабильностью

Todor Nestorov
3 часа назад
Самое занятно то, что батарея, начинается С КОНСТРУКЦИИ. Одно только удаление половины сепаратора чего стоит: Увеличен к удельной плотности, это

Китайские разработчики представили литиевый аккумулятор с высоким запасом хода и низкотемпературной стабильностью

Igor Игорь
3 часа назад
Алиса, Я же написал - на мой вкус. Интересно, а поподробнее можно в каких конкретно странах гречневая крупа идет на корм скоту? Вы точно гречку с

Новая житница планеты: инфографика о продовольственном лидерстве Латинской Америки

Alexander Orsi
3 часа назад
Финская Donut Lab ещё в начале года представила аккумулятор с такими характеристиками (ёмкость , быстрая зарядка , долговечность , безопасность ,

Китайские разработчики представили литиевый аккумулятор с высоким запасом хода и низкотемпературной стабильностью

Родриго Санчес
4 часа назад
Dima, деградант ты тупой. Весь восток сейчас место в которое только идиот будет инвестировать и все проекты там сворачивается именно из ответа Ирана.

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Sergej Jermakov
4 часа назад
Evgeny, А в России вообще думают разве об этом ? Есть много приложений где есть индекс качества воздуха и ни в одной из них нет России и это даже до

Только 13 стран в мире дышат безопасным воздухом — три из них в Европе

getech
5 часов назад
Моя жена андроид давно уже так умеет. Более того она может выполнять элементарные задачи включения и выключения стиралки, телевизора или плиты. А

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Инир Каб
7 часов назад
Тепло там,отопление не надо...

Африка строит вверх: бум небоскребов охватил Египет, Эфиопию и Кот-д’Ивуар

Валерий Леонтьев
7 часов назад
Riga, корабли свободы" очень много радости принесли" в Ливию, Сирию, Ирак, Иран

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Валерий Леонтьев
7 часов назад
Dmitriy, нет у них противоракет.

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Валерий Леонтьев
7 часов назад
Александр прошел, потому что были выпюруси, как ты. Которые мечтали стать рабами запада. И начали это уже в 1953 году. Заговор Тухачевского не был

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Валерий Леонтьев
7 часов назад
Хуситы не спят

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Artem Ivanov
9 часов назад
Денис, лаптеногое лишнехромосомное существо горделиво пишет о том, на сколько оно мерзкое

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Artem Ivanov
9 часов назад
K, спасибо, что подвзорвали пердаки лаптеногим

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно