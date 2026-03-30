Китай посадил так много деревьев, что изменил распределение воды по всей стране

Китай несколько десятилетий реализовывал масштабные проекты по «повторному озеленению». Это повлияло на водный цикл и перераспределение водных ресурсов.

Три основных региона Китая и изменения земного покрова за последние два десятилетия / © An et al. (2025) Earth’s Future

Как сообщается в исследовании, опубликованном в Earth’s Future, изменения растительного покрова в период с 2001 по 2020 год привели к сокращению объема пресной воды. Изменения затронули восточный муссонный регион и северо-западную засушливую зону. Вместе они занимают 74% территории Китая. Одновременно в районе Тибетского нагорья, на долю которого приходится оставшаяся часть территории страны, доступность воды, напротив, увеличилась.

Перенос воды между континентами и атмосферой обеспечивают три основных процесса. Испарение с поверхности и из почвы, а также транспирация (процесс движения воды через растение и ее испарение через наружные органы растения) поднимают воду наверх, а осадки возвращают ее обратно на поверхность. В совокупности эти процессы называются эвапотранспирацией. Как пояснил соавтор исследования Арье Стаал из Утрехтского университета в Нидерландах, интенсивность эвапотранспирации меняется в зависимости от растительного покрова, доступности влаги и количества солнечной энергии, достигающей поверхности суши.

Луга и леса обычно увеличивают эвапотранспирацию. В лесах этот процесс наиболее заметен, так как деревья часто имеют глубокие корни, которые получают доступ к воде в засушливые периоды.

В 1978 году Китай начал крупнейшую в стране программу «Великая Зеленая стена». Так власти хотели сдержать расширение пустынь на севере государства. За десятилетия это привело к увеличению лесного покрова с 10% до более чем 25% территории страны. В 2024 году власти Китая заявили, что стране удалось замкнуть крупнейшую пустыню кольцом растительности. Они планировали и дальше сажать деревья, чтобы держать опустынивание под контролем.

Китай проводил и другие озеленительные программы. В общей сложности инициативы страны по восстановлению экосистем обеспечили 25% глобального чистого прироста площади листового покрова с 2000 по 2017 год.

Однако озеленение существенно изменило водный цикл страны. Усилились как эвапотранспирация, так и количество осадков. Исследователи решили изучить эти последствия. Они анализировали данные высокого пространственного разрешения по эвапотранспирации, осадкам и изменениям землепользования. Также ученые использовали модель отслеживания атмосферной влаги.

Авторы выяснили, что эвапотранспирация выросла сильнее, чем количество осадков. Таким образом, часть воды ушла в атмосферу. Тенденция проявилась по стране неравномерно, так как ветер способен переносить влагу на расстояние до 7 000 километров от источника. Усиление эвапотранспирации в одном регионе может повлиять на выпадение осадков в другом.

Ученые выяснили, что расширение лесов в восточном муссонном регионе Китая и восстановление лугов в остальной части страны привели к росту эвапотранспирации. Однако осадки увеличились только в районе Тибетского нагорья, а в других регионах доступность воды снизилась.

Произошедшее важно для управления водными ресурсами, так как вода в стране распределена неравномерно. На север Китая приходится около 20% водных ресурсов, хотя там проживает 46% населения и сосредоточено 60% пахотных земель. Китайские власти пытаются решить эту проблему, но без учета перераспределения воды, вызванного озеленением, меры могут оказаться неэффективными.

Стаал подчеркнул, что аналогичные эффекты могут возникать и в других странах.