Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Импульс зарплаты: 5000 лет истории оплаты труда на одной временной шкале
На протяжении тысячелетий форма оплаты труда отражала то, как общество организует работу. Со временем день выплаты зарплаты эволюционировал — от немедленного обеспечения насущных потребностей к фиксированным расчетным циклам.
Инфографика, представленная выше, прослеживает 5000 лет истории заработной платы на основе данных из различных источников.
В ранние эпохи работодатели чаще всего расплачивались с работниками предметами первой необходимости — ведь ежедневное выживание было главным приоритетом. Поэтому в древних источниках фиксируются пайки, товары и первые стандартизированные нормы оплаты:
- около 3100 г. до н. э. — Глиняная табличка из Месопотамии зафиксировала ежедневную норму пива для наемных рабочих;
- около 1750 г. до н. э. — Вавилонский свод законов Хаммурапи описывает оплату труда натурой (в зерне) для многих распространенных профессий;
- около 600 г. до н. э. — Лидийский статер становится первой государственной монетой фиксированного номинала; треть статера соответствовала месячному прожиточному минимуму.
По мере расширения торговли денежные выплаты распространялись все шире, а заработки стало легче измерять и сравнивать.
В Средневековье оплата часто сочетала денежные выплаты и натуральное обеспечение, особенно при круглогодичной службе. Работники могли получать питание, жилье, одежду или гарантированный доступ к базовым ресурсам.
- 950 г. — Византийские чиновники получают жалование лично от императора — золотыми монетами и рулонами шелка — во время торжественной церемонии в соборе Святой Софии в Вербное воскресенье;
- 1271 г. — Бумажные деньги впервые появляются в Китае в эпоху династии Юань (1271–1368 гг.) и могут обмениваться на связки монет — гуань;
- 1346–1353 гг. — «Черная смерть» уничтожает около половины населения Европы, вызывая дефицит рабочей силы и резкий рост заработной платы.
Даже если жалование считалось «годовым», его редко выплачивали единовременно в конце года. Чаще расчеты производились по сезонным вехам, а семьи компенсировали перерывы в доходах за счет собственного хозяйства.
С ростом рынков все больше работников зависели от регулярной денежной оплаты для покрытия постоянных расходов. Работодатели, в свою очередь, стремились к более предсказуемым расчетным циклам — прообразу современной системы начисления зарплаты.
- XVII век — Купцы передают производство ремесленникам, работающим на дому (отсюда термин «кустарная промышленность»); оплата производится сдельно;
- 1659 г. — В Лондоне 16 февраля выписывается первый в истории чек на сумму 39 фунтов четыре шиллинга и два пенса;
- 1760 г. — Промышленная революция меняет организацию труда: рабочие объединяются в фабрики и получают зарплату еженедельно.
Еженедельная оплата соответствовала ритму растущих городов и мастерских, где стало легче учитывать рабочие часы и объем продукции. День зарплаты превращается в предсказуемую точку отсчета — как для планирования бюджета работниками, так и для контроля издержек работодателями.
В Новейшее время двухнедельный цикл выплат стал стандартом для многих работодателей: он сочетает предсказуемость для сотрудников с удобством администрирования. В 2023 году в частном секторе США именно такой график был самым распространенным — 43%.
- 1831 г. — Британский парламент запрещает оплату товарами или корпоративными бонами, действительными только в фирменных магазинах;
- 1847 г. — Закон о фабриках в Великобритании ограничивает рабочий день женщин и подростков десятью часами;
- 1888 г. — В Нью-Йорке Уильям Легранд Банди изобретает табельные часы, стандартизировав учет рабочего времени;
- 1894 г. — В Новой Зеландии вводится первый в мире закон о минимальной заработной плате; затем аналогичные нормы принимают Австралия (1896), Великобритания (1909) и США (1938);
- 1938 г. — В США принимается Закон о справедливых трудовых стандартах, закрепляющий 44-часовую рабочую неделю и оплату сверхурочных в полуторном размере;
- 1943 г. — Конгресс США принимает закон, обязывающий работодателей удерживать налоги из заработной платы сотрудников;
- 1957 г. — Компания ADP начинает автоматизировать расчет зарплаты с помощью вычислительной техники, впервые запуская пакетную обработку платежей.
- 1972 г. — В Калифорнии внедряется система Automated Clearing House (ACH), позволяющая напрямую перечислять зарплату на банковские счета сотрудников.
- 1998 г. — Появляются пополняемые зарплатные карты — альтернатива прямому банковскому переводу и бумажным чекам.
Постепенно способ выплаты эволюционировал: от бумажных чеков к прямым банковским переводам и зарплатным картам. При этом сам расчетный цикл оставался фиксированным.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.
Ученые впервые показали, как происхождение магических ядер можно вывести напрямую из взаимодействий протонов и нейтронов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Апреля, 2017
Вопросы читателей (ч. 1)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии