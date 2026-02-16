Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Импульс зарплаты: 5000 лет истории оплаты труда на одной временной шкале

На протяжении тысячелетий форма оплаты труда отражала то, как общество организует работу. Со временем день выплаты зарплаты эволюционировал — от немедленного обеспечения насущных потребностей к фиксированным расчетным циклам.

Импульс зарплаты: 5000 лет истории оплаты труда на одной временной шкале / © Visual Capitalist

Инфографика, представленная выше, прослеживает 5000 лет истории заработной платы на основе данных из различных источников.

В ранние эпохи работодатели чаще всего расплачивались с работниками предметами первой необходимости — ведь ежедневное выживание было главным приоритетом. Поэтому в древних источниках фиксируются пайки, товары и первые стандартизированные нормы оплаты:

около 3100 г. до н. э. — Глиняная табличка из Месопотамии зафиксировала ежедневную норму пива для наемных рабочих;

около 1750 г. до н. э. — Вавилонский свод законов Хаммурапи описывает оплату труда натурой (в зерне) для многих распространенных профессий;

около 600 г. до н. э. — Лидийский статер становится первой государственной монетой фиксированного номинала; треть статера соответствовала месячному прожиточному минимуму.

По мере расширения торговли денежные выплаты распространялись все шире, а заработки стало легче измерять и сравнивать.

В Средневековье оплата часто сочетала денежные выплаты и натуральное обеспечение, особенно при круглогодичной службе. Работники могли получать питание, жилье, одежду или гарантированный доступ к базовым ресурсам.

950 г. — Византийские чиновники получают жалование лично от императора — золотыми монетами и рулонами шелка — во время торжественной церемонии в соборе Святой Софии в Вербное воскресенье;

1271 г. — Бумажные деньги впервые появляются в Китае в эпоху династии Юань (1271–1368 гг.) и могут обмениваться на связки монет — гуань;

1346–1353 гг. — «Черная смерть» уничтожает около половины населения Европы, вызывая дефицит рабочей силы и резкий рост заработной платы.

Даже если жалование считалось «годовым», его редко выплачивали единовременно в конце года. Чаще расчеты производились по сезонным вехам, а семьи компенсировали перерывы в доходах за счет собственного хозяйства.

С ростом рынков все больше работников зависели от регулярной денежной оплаты для покрытия постоянных расходов. Работодатели, в свою очередь, стремились к более предсказуемым расчетным циклам — прообразу современной системы начисления зарплаты.

XVII век — Купцы передают производство ремесленникам, работающим на дому (отсюда термин «кустарная промышленность»); оплата производится сдельно;

1659 г. — В Лондоне 16 февраля выписывается первый в истории чек на сумму 39 фунтов четыре шиллинга и два пенса;

1760 г. — Промышленная революция меняет организацию труда: рабочие объединяются в фабрики и получают зарплату еженедельно.

Еженедельная оплата соответствовала ритму растущих городов и мастерских, где стало легче учитывать рабочие часы и объем продукции. День зарплаты превращается в предсказуемую точку отсчета — как для планирования бюджета работниками, так и для контроля издержек работодателями.

В Новейшее время двухнедельный цикл выплат стал стандартом для многих работодателей: он сочетает предсказуемость для сотрудников с удобством администрирования. В 2023 году в частном секторе США именно такой график был самым распространенным — 43%.

1831 г. — Британский парламент запрещает оплату товарами или корпоративными бонами, действительными только в фирменных магазинах;

1847 г. — Закон о фабриках в Великобритании ограничивает рабочий день женщин и подростков десятью часами;

1888 г. — В Нью-Йорке Уильям Легранд Банди изобретает табельные часы, стандартизировав учет рабочего времени;

1894 г. — В Новой Зеландии вводится первый в мире закон о минимальной заработной плате; затем аналогичные нормы принимают Австралия (1896), Великобритания (1909) и США (1938);

1938 г. — В США принимается Закон о справедливых трудовых стандартах, закрепляющий 44-часовую рабочую неделю и оплату сверхурочных в полуторном размере;

1943 г. — Конгресс США принимает закон, обязывающий работодателей удерживать налоги из заработной платы сотрудников;

1957 г. — Компания ADP начинает автоматизировать расчет зарплаты с помощью вычислительной техники, впервые запуская пакетную обработку платежей.

1972 г. — В Калифорнии внедряется система Automated Clearing House (ACH), позволяющая напрямую перечислять зарплату на банковские счета сотрудников.

1998 г. — Появляются пополняемые зарплатные карты — альтернатива прямому банковскому переводу и бумажным чекам.

Постепенно способ выплаты эволюционировал: от бумажных чеков к прямым банковским переводам и зарплатным картам. При этом сам расчетный цикл оставался фиксированным.