Карта: где молнии бьют чаще всего

Молнии — это глобальное явление, но они не ударяют равномерно по всей планете. В некоторых регионах активность гроз и молний достигает уровней, многократно превышающих средние по миру — из за особенностей географии, климата и атмосферных условий.

Карта: где молнии бьют чаще всего / © Visual Capitalist

Инфографика выше, созданная на основе данных с датчика Lightning Imaging Sensor (LIS) NASA, показывает основные «горячие точки» молний на каждом континенте. На ней выделены места, где молнии бьют чаще всего, исходя из плотности вспышек — количества ударов на квадратный километр в год.

По всему миру наблюдается четкая закономерность. Северная часть Южной Америки и центральная Африка доминируют в рейтингах, причем плотность ударов там значительно выше, чем в других регионах. Особенно выделяется озеро Маракайбо в Венесуэле — это место с самой высокой частотой молний на Земле, заслужившее репутацию своего рода «столицы молний».

«Горячие точки» молний чаще формируются там, где теплый и влажный воздух постоянно поднимается и сталкивается с более прохладными воздушными массами на высоте. В областях вокруг озера Маракайбо горы окружают плотные массы теплого, влажного воздуха, создавая идеальные условия для частых и мощных гроз.

Похожие процессы происходят в некоторых районах Демократической Республики Конго и северной Индии, где сильное солнечное нагревание и сезонные погодные циклы питают мощные конвективные бури. В такие сезоны молнии там можно наблюдать практически ежедневно.

Датчик Lightning Imaging Sensor регистрирует вспышки молний, улавливая кратковременные вспышки света от гроз с орбиты. Однако у этих данных есть географические ограничения. LIS преимущественно отслеживает молнии между 38° северной и южной широт, поэтому многие регионы Европы и другие области более высоких широт не включены в анализ. Следовательно, карта отражает те зоны, где молнии наиболее интенсивны в пределах покрытия спутника, а не абсолютно на всей планете без исключений.