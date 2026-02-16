Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: где молнии бьют чаще всего
Молнии — это глобальное явление, но они не ударяют равномерно по всей планете. В некоторых регионах активность гроз и молний достигает уровней, многократно превышающих средние по миру — из за особенностей географии, климата и атмосферных условий.
Инфографика выше, созданная на основе данных с датчика Lightning Imaging Sensor (LIS) NASA, показывает основные «горячие точки» молний на каждом континенте. На ней выделены места, где молнии бьют чаще всего, исходя из плотности вспышек — количества ударов на квадратный километр в год.
По всему миру наблюдается четкая закономерность. Северная часть Южной Америки и центральная Африка доминируют в рейтингах, причем плотность ударов там значительно выше, чем в других регионах. Особенно выделяется озеро Маракайбо в Венесуэле — это место с самой высокой частотой молний на Земле, заслужившее репутацию своего рода «столицы молний».
«Горячие точки» молний чаще формируются там, где теплый и влажный воздух постоянно поднимается и сталкивается с более прохладными воздушными массами на высоте. В областях вокруг озера Маракайбо горы окружают плотные массы теплого, влажного воздуха, создавая идеальные условия для частых и мощных гроз.
Похожие процессы происходят в некоторых районах Демократической Республики Конго и северной Индии, где сильное солнечное нагревание и сезонные погодные циклы питают мощные конвективные бури. В такие сезоны молнии там можно наблюдать практически ежедневно.
Датчик Lightning Imaging Sensor регистрирует вспышки молний, улавливая кратковременные вспышки света от гроз с орбиты. Однако у этих данных есть географические ограничения. LIS преимущественно отслеживает молнии между 38° северной и южной широт, поэтому многие регионы Европы и другие области более высоких широт не включены в анализ. Следовательно, карта отражает те зоны, где молнии наиболее интенсивны в пределах покрытия спутника, а не абсолютно на всей планете без исключений.
