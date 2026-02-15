Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самые просматриваемые страницы людей в Википедии в 2025 году
На инфографике показано, страницы каких людей на Wikipedia наиболее активно пользователи смотрели в 2025 году. Это помогает понять, какие события обращают на себя внимание общества и формируют коллективную память.
Директор по вовлечению Wolfram Виталий Кауров, изучив статистику просмотров страниц Википедии, проанализировал, какие события влияли на интерес пользователей. Он обращал внимание не только на количество просмотров и пиковые дни, но и на динамику интереса.
По оценкам The Wikimedia Foundation, люди потратили около 2,8 миллиарда часов на чтение англоязычной Википедии. Зачастую события становились катализаторами повышенного внимания к персонам. В некоторых случаях интерес со временем затухал, а в других — интерес оставался выше, чем до пиковых моментов.
У ряда персон базовые линии внимания в начале и в конце года оставались почти неизменными, например, у Дональда Трампа или Илона Маска. К некоторым изначально малоизвестным людям интерес напротив со временем возрастал. В качестве примера автор привел Роберта Фрэнсиса Прево, который стал главой католической церкви Папой Львом XIV.
Самыми просматриваемыми за 2025 год стали страницы убитого американского правого политического активиста Чарли Кирка, американского серийного убийцы Эда Гина и президента США Дональда Трампа. Интерес к Гину связан с сериалом «Монстр: история Эда Гина», вышедшем в 2025 году.
Наибольший пиковый интерес в течение одного дня также вызвала страница Кирка. 10 сентября ее посетили более 15 миллионов раз. Интерес к Трампу, напротив оказался более ровным. Наибольший пик в 1,4 миллиона пришелся на 20 января — день его инаугурации.
