  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
10 февраля, 08:52
Рейтинг: +84
Посты: 146

Новое исследование водной системы Петры выявило свинцовую трубу длиной около 116 метров

Недавнее обследование акведука Айн-Барг во всемирно известном древнем городе Петра показало, что его водная инфраструктура была значительно сложнее, чем считалось ранее.

Сообщество
# археология
# Древний мир
# история
# технологии
Петра / © Carlalexanderlukas / Wikimedia 
Петра / © Carlalexanderlukas / Wikimedia 

В научной статье, опубликованной в журнале Levant, археологи сообщили об обнаружении девяти труб, среди которых — чрезвычайно редкая свинцовая труба длиной около 116 метров, входившая в состав древнего акведука Петры.

Полученные данные позволили по-новому взглянуть на развитие города, ставшее возможным благодаря высокому уровню инженерной мысли и продуманной системе водоснабжения. Они наглядно подтверждают старую истину о том, что вода — источник жизни: в засушливом регионе Петра сумела превратиться в «плодородный город».

Акведук Айн-Барг подавал воду не по одному, а по двум основным каналам, как предполагалось ранее, включая редкую свинцовую трубу, что указывает на эллинистические корни инженерных решений.

Петра, прославившаяся своей высеченной в скалах архитектурой, по праву считается одним из самых известных археологических памятников мира, в котором органично переплелись древневосточные и эллинистические традиции.

Ранние исследования зачастую предлагали «чрезмерно оптимистичные реконструкции» водной системы города, не подкрепленные достаточной научной базой. Текущий археологический проект направлен на то, чтобы превратить схематичные представления о знаменитой системе водоснабжения Петры в четкую и доказательную картину, основанную на реальных раскопках и анализе находок.

Город Петра с его банями, садами, святилищами и бассейнами был широко известен своими водопроводными системами: для обеспечения такой насыщенной городской жизни требовались технологически сложные инженерные решения.

На участке площадью около 2 500 квадратных метров в массиве Джабаль аль-Мадхба — песчаниковой горной вершине — исследователи обнаружили девять водоводов, а также новую свинцовую трубу длиной примерно 116 метров, проложенную рядом с терракотовым каналом.

Особое внимание привлекло крупное водохранилище, перекрытое высокой плотиной, а также две цистерны и семь бассейнов различного размера, соединенных с каналами для отвода дождевой воды, вырезанными прямо в скале.

В целом попытка глубже понять устройство впечатляющей водной системы Петры продемонстрировала уровень технического мастерства ее строителей, значительно превосходящий прежние археологические «приблизительные оценки».

Одно из сооружений — удерживающая плотина — стало примером инновационного подхода к проектированию: ее неправильная форма и ступенчатый фасад позволяли снижать нагрузку от накопленной воды.

Свинцовая труба использовалась для подачи воды под давлением. Археологи пришли к выводу, что этот материал особенно хорошо подходил для пересеченного рельефа, где вода поднималась и опускалась вместе с перепадами высот — инженерную задачу, которую древние мастера сумели превратить в выдающееся достижение.

На следующем этапе система уже опиралась на терракотовые трубы и открытые каналы, ведущие к распределительному узлу с двумя выходами, откуда вода распределялась по городу или его отдельным районам.

В дальнейшем древний акведук, вероятно, вновь перешел на терракотовые трубы, поскольку они требовали меньших затрат на обслуживание. Однако именно свинцовая система сыграла ключевую роль на раннем этапе роста города, обеспечивая водой Большой храм, а также комплекс садов и бассейнов.

Археологи планируют проследить весь маршрут акведука Айн-Барг и за его пределами, чтобы получить четкое и целостное представление о том, как древние инженеры проектировали эту грандиозную систему, преодолевая сложнейшие особенности рельефа в одном из самых загадочных городов мира.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Фев
Бесплатно
Онтогения минералов: как рождаются, живут и умирают кристаллы
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
10 Фев
1000
Загадки Афротерий: морские коровы, даманы и рогатые арсинотерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
600
Экстремальная Вселенная с обсерваторией Спектр-РГ
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Фев
1000
Зачем систематизировать природу? Эволюция идей от Аристотеля до кладистики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Атомграды и их модели будущего
Ельцин Центр
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Космические лекции в Астрокомплексе
Урания
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Нейрочипы, наночастицы и 3D-печать органов
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Что обеспечивает комфорт вне Земли?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Фев
1100
Споры о языке: правильное и неправильное, свое и чужое
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 февраля, 12:57
Редакция Naked Science

Люди научились эхолокации

Подобно летучим мышам, ориентирующимся в темноте, человек тоже может полагаться на эхо от звуковых сигналов, например щелчков языком, чтобы оценить расстояние до объектов. Как показало новое исследование, эхолокация — это навык, которому можно научиться.

Биология
# восприятие пространства
# нарушение зрения
# сенсорное восприятие
# слепота
# эхолокация
9 февраля, 16:22
Александр Березин

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# Луна
# США
9 февраля, 13:50
Андрей Серегин

Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Медицина
# Бразилия
# одышка
# паника
# тренировки
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
6 февраля, 16:16
Александр Березин

Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Астрономия
# галактики
# космос
# Стрелец A
# темная материя
9 февраля, 13:50
Андрей Серегин

Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Медицина
# Бразилия
# одышка
# паника
# тренировки
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые нашли новые подтверждения связи вируса Эпштейна — Барр с рассеянным склерозом

    10 февраля, 08:00

  2. Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

    9 февраля, 16:22

  3. Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

    9 февраля, 13:50

  4. На Пелопоннесе нашли прямых потомков древних греков

    9 февраля, 13:24
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Sam Dowson
20 минут назад
Юрий, проблема в том, что нет единой статьи про переход газового облака сразу в ЧД. Он описан в разных статьях поэтапно. Да, получается "ссылка на

«Маленькие красные точки» оказались черными дырами прямого коллапса

Сергей Механик
21 минута назад
А всегда ли соблюдается пропорциональная зависимость уровня жизни от уровня зарплат и потребительских цен на товары и услуги?

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Пётр Столыпин
29 минут назад
Все страны такие: кишки Также Чили: 😎😎😎

Рейтинг: ведущие производители меди в мире 

Пётр Столыпин
29 минут назад
Евгений, сильно)

Рейтинг: ведущие производители меди в мире 

Питон Удав
1 час назад
Сама идея - полный бред. Поселения создаются не просто так, а или по необходимости для выживания, или для экономики (торговля и производство).

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Dmitry Malikov
2 часа назад
В Шестидесятые годы сказки про освоение иных планет довольно неплохо шли на фоне отсутствия реальных знаний об этих планетах .В Наше время наглая

SpaceX приостановила полеты ракеты Falcon 9 из-за проблемы с верхней ступенью

Евгений Слепов
2 часа назад
Какие молодцы перуанцы! Смогли отобрать у Индонезии не только 3-е место, но и флаг!

Рейтинг: ведущие производители меди в мире 

RestorationRuines
4 часа назад
Alex, вот именно для скорости , для этого конвертопланы созданы, а тут намного проще и все задачи сразу вертолёта и самолёта.

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

RestorationRuines
4 часа назад
СВЯТАЯ ПРОСТОТА !!! Это самая крутая замена сложному , дорогому конвертоплану.

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

Иван Колупаев
6 часов назад
Имя, с тех пор много воды утекло и Япония тоже успела утратить лидерство в нанометрах. И на данный момент имеют собственное производство на 40 нм

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Имя Фамилия
7 часов назад
Иван, В 80-е годы прошлого века ходил такой анекдот. Приезжает японская делегация в СССР и смотрит наши передовые электронные производства. И после

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Иван Колупаев
8 часов назад
Artem, ну да мнение беглой выруси очень важно для нас.

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

WoodVenture
9 часов назад
Александр, Вы сказали, что «Вещество при ускорении превращается в энергию». Похоже Вы не верно трактуете формулу Е = mc2. Е здесь, это энергия ПОКОЯ

Эксперимент показал, как материя рождается из квантового вакуума

Artem Suleymanov
9 часов назад
Иван, Об этом и говорю - нацик ты, да еще и дурак )

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Artem Suleymanov
9 часов назад
Александр, А ты? Ты просил "нацисткую группировку" а не "движение", а в примерах у тебя смешалось вообще все что ты краем уха слышал ) А тут тебе "ЧВК"

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Николай Полушкин
9 часов назад
Иван, возможно Вы правы, и я не сильно в эту тему погружен, но это не первый рейтинг от NS который я просматривал. Были рейтинги которые были в

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Иван Колупаев
10 часов назад
Artem, вас там в ПАСЕ уже позвали Россию представлять или Толокно вперед поспела? Ну да она покрасивее будет и фамилия русская. Не кара-мурза

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Zenn
11 часов назад
Rinat, самый умный что ли

Планы Маска по роботам Optimus столкнулись с препятствием: зависимость от китайских цепочек поставок

Artem Suleymanov
11 часов назад
Александр, а с чего пропутинские нацики себя патриотами странны возомнили? Слезайте с наркоты, болезные

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Artem Suleymanov
11 часов назад
Иван, к бандитскому террористическому нацисткому режиму не "можно" относится по разному. К нему можно и нужно относится ровно одним заслуженным

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно