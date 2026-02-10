Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новое исследование водной системы Петры выявило свинцовую трубу длиной около 116 метров

Недавнее обследование акведука Айн-Барг во всемирно известном древнем городе Петра показало, что его водная инфраструктура была значительно сложнее, чем считалось ранее.

Петра / © Carlalexanderlukas / Wikimedia

В научной статье, опубликованной в журнале Levant, археологи сообщили об обнаружении девяти труб, среди которых — чрезвычайно редкая свинцовая труба длиной около 116 метров, входившая в состав древнего акведука Петры.

Полученные данные позволили по-новому взглянуть на развитие города, ставшее возможным благодаря высокому уровню инженерной мысли и продуманной системе водоснабжения. Они наглядно подтверждают старую истину о том, что вода — источник жизни: в засушливом регионе Петра сумела превратиться в «плодородный город».

Акведук Айн-Барг подавал воду не по одному, а по двум основным каналам, как предполагалось ранее, включая редкую свинцовую трубу, что указывает на эллинистические корни инженерных решений.

Петра, прославившаяся своей высеченной в скалах архитектурой, по праву считается одним из самых известных археологических памятников мира, в котором органично переплелись древневосточные и эллинистические традиции.

Ранние исследования зачастую предлагали «чрезмерно оптимистичные реконструкции» водной системы города, не подкрепленные достаточной научной базой. Текущий археологический проект направлен на то, чтобы превратить схематичные представления о знаменитой системе водоснабжения Петры в четкую и доказательную картину, основанную на реальных раскопках и анализе находок.

Город Петра с его банями, садами, святилищами и бассейнами был широко известен своими водопроводными системами: для обеспечения такой насыщенной городской жизни требовались технологически сложные инженерные решения.

На участке площадью около 2 500 квадратных метров в массиве Джабаль аль-Мадхба — песчаниковой горной вершине — исследователи обнаружили девять водоводов, а также новую свинцовую трубу длиной примерно 116 метров, проложенную рядом с терракотовым каналом.

Особое внимание привлекло крупное водохранилище, перекрытое высокой плотиной, а также две цистерны и семь бассейнов различного размера, соединенных с каналами для отвода дождевой воды, вырезанными прямо в скале.

В целом попытка глубже понять устройство впечатляющей водной системы Петры продемонстрировала уровень технического мастерства ее строителей, значительно превосходящий прежние археологические «приблизительные оценки».

Одно из сооружений — удерживающая плотина — стало примером инновационного подхода к проектированию: ее неправильная форма и ступенчатый фасад позволяли снижать нагрузку от накопленной воды.

Свинцовая труба использовалась для подачи воды под давлением. Археологи пришли к выводу, что этот материал особенно хорошо подходил для пересеченного рельефа, где вода поднималась и опускалась вместе с перепадами высот — инженерную задачу, которую древние мастера сумели превратить в выдающееся достижение.

На следующем этапе система уже опиралась на терракотовые трубы и открытые каналы, ведущие к распределительному узлу с двумя выходами, откуда вода распределялась по городу или его отдельным районам.

В дальнейшем древний акведук, вероятно, вновь перешел на терракотовые трубы, поскольку они требовали меньших затрат на обслуживание. Однако именно свинцовая система сыграла ключевую роль на раннем этапе роста города, обеспечивая водой Большой храм, а также комплекс садов и бассейнов.

Археологи планируют проследить весь маршрут акведука Айн-Барг и за его пределами, чтобы получить четкое и целостное представление о том, как древние инженеры проектировали эту грандиозную систему, преодолевая сложнейшие особенности рельефа в одном из самых загадочных городов мира.