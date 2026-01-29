Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

TESS использовали для наблюдения межзвездной кометы 3I/ATLAS

Составное изображение с иллюстрацией космического телескопа TESS и межзвездной кометы 3I/ATLAS / © NASA

В серии специальных наблюдений с 15 по 22 января аппарат Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) многократно снимал эту комету по мере ее удаления из внутренней части Солнечной системы. Благодаря широкому полю зрения TESS комета выглядит на данных как яркая, быстро движущаяся точка с едва заметным хвостом на фоне плотного звездного поля.

Ученые рассчитывают использовать этот набор данных для изучения активности кометы и ее вращения — по этим признакам можно понять, насколько интенсивно она выбрасывает пыль и газ.

По измерениям TESS видимая яркость кометы составляет около 11,5 звездной величины. Это примерно в сто раз слабее предела видимости невооруженным глазом, но вполне доступно для наземных телескопов.

Хотя миссия TESS изначально предназначалась для поиска экзопланет транзитным методом — по слабому падению яркости звезды при прохождении планеты перед ней, — широкое поле зрения и непрерывный мониторинг делают аппарат полезным и для наблюдений объектов поблизости, включая кометы и астероиды, причем на длительных временных интервалах.

Именно эта особенность помогла астрономам «увидеть» 3I/ATLAS еще до ее официального открытия. TESS наблюдал эту комету еще в мае 2025 года, за два месяца до того, как она была идентифицирована как межзвездный объект. Пересмотр архивных данных и объединение множества наблюдений позволили выделить комету из фонового шума и проследить ее движение.