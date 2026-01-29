Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
TESS использовали для наблюдения межзвездной кометы 3I/ATLAS
Космический телескоп TESS, созданный NASA для поиска экзопланет, недавно наблюдал объект совсем иного рода — межзвездную комету 3I/ATLAS.
В серии специальных наблюдений с 15 по 22 января аппарат Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) многократно снимал эту комету по мере ее удаления из внутренней части Солнечной системы. Благодаря широкому полю зрения TESS комета выглядит на данных как яркая, быстро движущаяся точка с едва заметным хвостом на фоне плотного звездного поля.
Ученые рассчитывают использовать этот набор данных для изучения активности кометы и ее вращения — по этим признакам можно понять, насколько интенсивно она выбрасывает пыль и газ.
По измерениям TESS видимая яркость кометы составляет около 11,5 звездной величины. Это примерно в сто раз слабее предела видимости невооруженным глазом, но вполне доступно для наземных телескопов.
Хотя миссия TESS изначально предназначалась для поиска экзопланет транзитным методом — по слабому падению яркости звезды при прохождении планеты перед ней, — широкое поле зрения и непрерывный мониторинг делают аппарат полезным и для наблюдений объектов поблизости, включая кометы и астероиды, причем на длительных временных интервалах.
Именно эта особенность помогла астрономам «увидеть» 3I/ATLAS еще до ее официального открытия. TESS наблюдал эту комету еще в мае 2025 года, за два месяца до того, как она была идентифицирована как межзвездный объект. Пересмотр архивных данных и объединение множества наблюдений позволили выделить комету из фонового шума и проследить ее движение.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
29 Октября, 2017
Нужна ли науке оригинальность?
12 Декабря, 2016
Биография Солнечной системы
24 Марта, 2018
Вопросы читателей (ч. 11)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии