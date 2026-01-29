Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: как изменилась смертность от рака с 1980 по 2021 год
Рак — одна из главных причин смерти людей в мире. На инфографике показано, как изменились показатели смертности от рака с 1980 по 2021 год.
За последние четыре десятилетия смертность от рака выросла примерно в два раза. Может показаться, что общество проигрывает битву с онкологическими заболеваниями, но это не так.
Население планеты по сравнению с 1980 годом выросло примерно на 3,5 миллиарда. Люди стали жить дольше, а риск рака значительно повышается с возрастом.
Три разные кривые на диаграмме отражают относительное изменение показателей в процентах с 1980 года по 2021 год. Красная кривая показывает абсолютное число смертей от рака в мире. Коричневая — коэффициент смертности на 100 тысяч человек, учитывающий рост численности населения Земли с 4,4 млрд в 1980 до 7,9 млрд в 2021 году. Синяя — смертность с поправкой на возраст. Последний показатель учитывает старение населения и показывает динамику смертности в той же возрастной структуре, что и в 1980 году.
Получается, общий уровень смертности вырос практически в два раза. Однако при учете изменения численности населения показатель роста смертности сократился примерно до 20%. В случае поправки на возраст смертность от рака упала более чем на 20%. Это означает, что для человека вероятность умереть от рака в 2021 году была ниже, чем для человека аналогичного возраста в 1980 году.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Психологи установили, что люди продолжают доверять содержанию видеороликов, даже когда получают прямое уведомление об их поддельности. Маркировка контента снизила убедительность материалов лишь частично, но не устранила влияние дезинформации на суждения аудитории о происходящем на экране.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
