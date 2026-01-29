  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
29 января, 21:16
Инфографика: как изменилась смертность от рака с 1980 по 2021 год

Рак — одна из главных причин смерти людей в мире. На инфографике показано, как изменились показатели смертности от рака с 1980 по 2021 год.

# Инфографики
# онкология
# рак
# смертность
Инфографика: как изменилась смертность от рака с 1980 по 2021 год / © Our World in Data 

За последние четыре десятилетия смертность от рака выросла примерно в два раза. Может показаться, что общество проигрывает битву с онкологическими заболеваниями, но это не так.  

Население планеты по сравнению с 1980 годом выросло примерно на 3,5 миллиарда. Люди стали жить дольше, а риск рака значительно повышается с возрастом.

Три разные кривые на диаграмме отражают относительное изменение показателей в процентах с 1980 года по 2021 год. Красная кривая показывает абсолютное число смертей от рака в мире. Коричневая — коэффициент смертности на 100 тысяч человек, учитывающий рост численности населения Земли с 4,4 млрд в 1980 до 7,9 млрд в 2021 году. Синяя — смертность с поправкой на возраст. Последний показатель учитывает старение населения и показывает динамику смертности в той же возрастной структуре, что и в 1980 году.

Получается, общий уровень смертности вырос практически в два раза. Однако при учете изменения численности населения показатель роста смертности сократился примерно до 20%. В случае поправки на возраст смертность от рака упала более чем на 20%. Это означает, что для человека вероятность умереть от рака в 2021 году была ниже, чем для человека аналогичного возраста в 1980 году. 

