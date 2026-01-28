Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Наука в цифрах: рейтинг мировых расходов на НИОКР с 2000 года

За последние два десятилетия мир стал значительно более ориентированным на исследования и разработки. К 2024 году глобальные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) приблизились к отметке три триллиона долларов, тогда как в 2000 году они не превышали один триллион долларов.

Наука в цифрах: рейтинг мировых расходов на НИОКР с 2000 года / © Visual Capitalist

В данной инфографике представлены страны с самым быстрым ростом затрат на исследования и разработки, ранжированные по среднегодовому темпу роста (CAGR) валовых расходов на НИОКР в период с 2000 по 2024 год. В основе лежат данные Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Все значения приведены в долларах США с поправкой на паритет покупательной способности (ППС).

Китай возглавляет рейтинг: его расходы на НИОКР росли в среднем на 13,1% в год с 2000 года. За этот период валовые инвестиции страны в исследования и разработки увеличились с 40,8 миллиарда долларов до почти 786 миллиардов долларов в 2024 году, что соответствует 27% мирового объема.

Стремительный рост НИОКР превратил Китай в одного из ключевых глобальных центров инноваций. С 2000 года на страну приходится более 36% всех патентных заявок в мире, а также лидерство по числу патентов в области искусственного интеллекта.

Саудовская Аравия занимает второе место: ее расходы на НИОКР увеличивались в среднем на 13% в год, что является самым высоким показателем среди стран с высоким уровнем дохода. Египет следует сразу за ней — рост его расходов на исследования и разработки составил почти 12% в год в период с 2000 по 2024 год.

В число самых быстрорастущих инвесторов в НИОКР также входят ряд развивающихся экономик — Индонезия, Таиланд и Вьетнам. При этом их совокупные объемы расходов остаются относительно скромными по мировым меркам.

Россия и США (не включены в рейтинг выше) занимают одиннадцатое и второе места в мире соответственно по абсолютным объемам затрат на НИОКР, однако темпы их роста за этот период были сравнительно умеренными.

Долгосрочные и устойчивые инвестиции в гражданские исследования и разработки имеют положительную корреляцию с ростом совокупной факторной производительности, обеспечивая эффект «перетекания» в экономическую эффективность, промышленное развитие и технологическое лидерство. Кроме того, государства, эффективно вкладывающиеся в науку, получают преимущества в создании высокотехнологичных отраслей и привлечении квалифицированных специалистов — особенно в условиях, когда глобальная конкуренция все больше строится на инновациях, а не только на дешевой рабочей силе.