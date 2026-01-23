  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Космические телескопы завтрашнего дня

Слушатели узнают, как новые технологии позволят заглянуть в самые далекие уголки Вселенной.

Урания
31 января, 17:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Усачева 64

О мероприятии

Астрофизик Владимир Афанасьев расскажет:

  • какие телескопы готовятся к запуску в ближайшие годы разными космическими агентствами;
  • какие задачи они будут решать — от поиска экзопланет до изучения темной материи;
  • какие смелые проекты и необычные технические решения определят развитие космических обсерваторий;
  • какие открытия могут перевернуть наше представление о Вселенной.

Лекция будет интересна всем, кто увлечен астрономией, космосом и будущим науки — от школьников и студентов до преподавателей и любителей звездного неба.

Расписание
31
Суббота
Январь 2026
ул. Усачева 64 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Усачева 64

23 января, 11:44
Александр Речкин
2
# космос
# телескопы
# технологии
