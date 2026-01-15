Уведомления
Слушатели узнают о политике самого интересного и противоречивого правителя из всех Романовых.
О мероприятии
Кандидат философских наук Рябов Петр Владимирович посвятит лекцию политике Александра Первого первых двух десятилетий девятнадцатого века и ее влиянию на становление декабристского движения. «Дней Александровых прекрасное начало»: обещания реформ, просвещенные мечтания и — обескураживающе жалкие результаты. И сам Александр I: быть может, самый интересный и противоречивый из всех Романовых, «властитель льстивый и лукавый», «сфинкс, неразгаданный до гроба», «самодержавный республиканец», «сущий прельститель», «византиец», ученик либерала Лагарпа и своей лицемерной бабушки, сын, терзаемый совестью за соучастие в убийстве отца, правитель, трепещущий в страхе от перспективы повторить судьбу деда и отца. Лектор расскажет о «Негласном Комитете», его проектах, о попытках реформ Сперанского, о создании Лицея и замене коллегий министерствами, о рождении русского консерватизма, о Карамзине, Растопчине, Шишкове, Чарторижском, Строганове, Новосильцеве, о самоубийстве Радищева, об Указе о вольных хлебопашцах, и о том, почему абсолютизм никогда не может сам себя ограничить.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
