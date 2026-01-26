О мероприятии

Космос — не только тихое ночное небо, но и сцена грандиозных катастроф. Существуют взрывы, настолько мощные, что даже сверхновые кажутся скромными в сравнении. Эти космические явления редки и настолько колоссальны, что могут влиять на жизнь на планетах в сотнях световых лет от них.

Младший научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Вячеслав Авдеев расскажет о новых типах взрывов, открытых астрономами в глубинах космоса. Разберет, чем они отличаются от сверхновых и гамма-всплесков. Обсудит зловещие названия и объяснит, представляют ли эти явления угрозу для Земли.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация