Слушатели узнают о новых типах взрывов, открытых астрономами в глубинах космоса.
Космос — не только тихое ночное небо, но и сцена грандиозных катастроф. Существуют взрывы, настолько мощные, что даже сверхновые кажутся скромными в сравнении. Эти космические явления редки и настолько колоссальны, что могут влиять на жизнь на планетах в сотнях световых лет от них.
Младший научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Вячеслав Авдеев расскажет о новых типах взрывов, открытых астрономами в глубинах космоса. Разберет, чем они отличаются от сверхновых и гамма-всплесков. Обсудит зловещие названия и объяснит, представляют ли эти явления угрозу для Земли.
Австралийские геологи нашли новые доказательства того, что мегалиты попали на равнину Солсбери благодаря сложной логистике древних строителей. Изучив минеральный состав почвы вокруг монумента, исследователи исключили возможность того, что огромные глыбы принесло туда движение ледников.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
Вопрос выживания маленьких популяций животных остается актуальным, поскольку имеет высокие риски накопления мутаций. Ученые из США показали на примере белух на Аляске, что стратегией выживания таких видов может быть полигинандрическая система, то есть смена партнеров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
14 Августа, 2014
Героические дети
20 Апреля, 2013
Теория струн для чайников
23 Декабря, 2014
10 самых мощных суперкомпьютеров мира
