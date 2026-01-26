  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Старые и новые космические монстры

Слушатели узнают о новых типах взрывов, открытых астрономами в глубинах космоса.

Космонавтика и авиация
31 января, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Космос — не только тихое ночное небо, но и сцена грандиозных катастроф. Существуют взрывы, настолько мощные, что даже сверхновые кажутся скромными в сравнении. Эти космические явления редки и настолько колоссальны, что могут влиять на жизнь на планетах в сотнях световых лет от них.

Младший научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Вячеслав Авдеев расскажет о новых типах взрывов, открытых астрономами в глубинах космоса. Разберет, чем они отличаются от сверхновых и гамма-всплесков. Обсудит зловещие названия и объяснит, представляют ли эти явления угрозу для Земли.

Расписание
31
Суббота
Январь 2026
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

26 января, 05:01
Александр Речкин
3
# астрономия
# звезды
# космос
Комментарии

Написать комментарий

