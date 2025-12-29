  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Информационная безопасность

Слушатели узнают, почему 2025 год ознаменовался массовыми утечками данных.

Музей криптографии
31 января, 15:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ботаническая ул., 25 строение 4

О мероприятии

Директор по развитию сервисов кибербезопасности «Бастион» Алексей Гришин расскажет, почему 2025 год ознаменовался массовыми утечками данных и как на это повлияли ИИ и глобальная автоматизация методов злоумышленников, а также объяснит суть «новой нормали» в кибербезопасности, при которой акцент атак смещается с поиска багов в сторону сложных цепочек уязвимостей и нарушений логики работы систем.

Расписание
31
Суббота
Январь 2026
Ботаническая ул., 25 строение 4 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ботаническая ул., 25 строение 4

29 декабря, 05:02
Александр Речкин
4
# информационная безопасность
# компьютеры
# технологии
26 декабря, 08:40
Любовь С.

Астрономы впервые зафиксировали слияние трех галактик с активными ядрами

С помощью сети радиотелескопов VLA (Very Large Array) и VLBA (Very Long Baseline Array) астрономы наблюдали крайне редкое явление — слияние трех галактик, каждая из которых содержит сверхмассивную черную дыру. Система, обозначенная как J1218/J1219+1035, расположилась примерно в 370 миллионах световых лет от Земли, а ее дальнейшее изучение позволит понять, как растут и взаимодействуют эти космические «монстры».

Астрономия
# VLA
# VLBA
# активные ядра галактик
# радиоизлучение
# сверхмассивные черные дыры
# слияние галактик
28 декабря, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
27 декабря, 17:46
Адель Романова

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
24 декабря, 11:36
ПНИПУ

Ученые разработали систему оценки индивидуальных рисков здоровью работников

В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.

ПНИПУ
# здоровье
# прогнозирование
# риски
# труд
# условия труда
23 декабря, 10:17
Максим Абдулаев

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.

Биология
# акулы
# Палеонтология
# эволюция
25 декабря, 09:49
Максим Абдулаев

У трутней нашли ген, отвечающий за выпрашивание еды

Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.

Биология
# поведение
# пчелы
# трутни
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Комментарии

Написать комментарий

Konstantin Resto
7 минут назад
AlphaFold это 100% аналог моей системы разница только в том что , AlphaFold — не просто очередная научная публикация. Это событие, изменившее всю область

Лабораторные мыши избавились от тревоги после переезда на «волю»

Konstantin Resto
1 час назад
ИИ как чистильщик науки: почему глупость не устоит ИИ не создаёт "компетентных идиотов" — он избавляет от настоящих идиотов в науке. Уже сейчас:

Лабораторные мыши избавились от тревоги после переезда на «волю»

Konstantin Resto
2 часа назад
это напоминает идиотизм. Но не тот, о котором вы думаете. Это системный идиотизм — состояние, когда очевидные истины требуют многомиллионных

Лабораторные мыши избавились от тревоги после переезда на «волю»

Николай Цыгикало
2 часа назад
Александр, да ничего, не первый раз у Роскосмоса ошибки в данных находятся, прямо на сайте Роскосмоса не раз их показывал. Мы-то отрегулируем! :) да и

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

Андрей Колесников
2 часа назад
собрались учёные обсуждать статью , а на поверку кто вы ?

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Андрей Колесников
2 часа назад
Andrey, не отвечай больше с помощью ии , идиот

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Aleksandr Porotikov
2 часа назад
Китай рулит!

В США выразили обеспокоенность активным развитием китайской авиации

Андрей Колесников
2 часа назад
Алексей, вы идиот ?

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Андрей Колесников
2 часа назад
Muon, вы сумасшедший , вас ни кто ни в чем не убеждал , а в марицу кинофильма вы, поверили , это просто идиотизм

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Александр Березин
3 часа назад
Хотя Восточный на широте Воронежа, а Плесецк в Аргангельской области, срденегодовая температура в Плецсецке плюс полтора градуса, а на Восточном

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

Aisha Mushtaq
3 часа назад
Игорь Пенкин
4 часа назад
Василий, а тебе знакомо чувство свободы?

Рейтинг: пять крупнейших мегаполисов мира в 2025 году по площади застроенной территории

Иван Колупаев
4 часа назад
Kavib, если бы сразу действовали как США в Ираке или Израиль в Газе все бы давно уже кончилось.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Илья Кучеров
5 часов назад
Если Бразилия такая большая , то чего ж она такая бедная то ?

Инфографика: реальный размер Бразилии 

Kavib
6 часов назад
Антон, после "восемь лет дамбили бамбасс" там все было целехонько, и даже вода с канализацией у людей была, пока ТЫ со своим "узким миром" не

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

soyouchine
6 часов назад
Светлана, В китайских начальных школах учителя, преподающие китайский язык, как правило, имеют уровень владения китайским языком, эквивалентный

Рейтинг: самые распространенные языки мира по общему числу говорящих

soyouchine
6 часов назад
Светлана, В китайских начальных школах учителя, преподающие китайский язык, как правило, имеют уровень владения китайским языком, эквивалентный

Рейтинг: самые распространенные языки мира по общему числу говорящих

Николай Цыгикало
6 часов назад
Иван, причем 11,6 т это не для ракеты "Союз". Она столько не вывезет.

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

Иван Колупаев
6 часов назад
Николай, вот и лавочкины тоже не верят что у них такое получилось. 11,6 т максимум пишут https://www.laspace.ru/ru/activities/products/sredstva-vyvedeniya/razgonnye-bloki-fregat-/

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

