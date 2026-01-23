  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
23 января, 07:51
Рейтинг: +1112
Посты: 2540

По стопам SpaceX: Blue Origin выполнит первый запуск с повторно используемой ступенью

Представители компании Blue Origin подтвердили, что следующий старт ракеты New Glenn выведет на низкую околоземную орбиту крупный телекоммуникационный спутник для AST SpaceMobile.

Сообщество
# Blue Origin
# New Glenn
# SpaceX
# космос
# ракеты
Запуск ракеты New Glenn / © Blue Origin
Запуск ракеты New Glenn / © Blue Origin

Запуск ракеты с новым спутником BlueBird Block 2 запланирован не ранее конца февраля со стартового комплекса LC-36 на базе Космических сил США на мысе Канаверал.

Однако в официальном обновлении Blue Origin ключевая новость оказалась спрятана ближе к концу сообщения: «Миссия следует за успешным полетом NG-2, в ходе которого состоялась посадка первой ступени. Та же самая ступень будет использована для миссии NG-3».

Второй полет New Glenn состоялся 13 ноября — всего десять недель назад. Если компании удастся уложиться до конца февраля, это станет поразительно коротким сроком подготовки повторного старта для уже летавшей первой ступени.

Для сравнения: SpaceX не стала повторно использовать первую ступень Falcon 9, успешно вернувшуюся в декабре 2015 года. Первичные проверки показали, что ее внутренние элементы получили серьезные повреждения. Ступень списали и детально изучили, чтобы инженеры могли понять характер износа.

Вторая посадка первой ступени Falcon 9 произошла в апреле 2016 года. После длительного цикла проверок, первую ступень вновь использовали только в марте 2017 года, почти через 11 месяцев.

В случае с New Glenn компания Blue Origin стремится повторно использовать первую ступень уже в третьем полете ракеты и вернуть ее в строй менее чем за четыре месяца. Даже для хорошо финансируемой программы, которая опирается на собственный опыт суборбитальной ракеты New Shepard и на индустриальные наработки Falcon 9, это выглядит как весьма впечатляющий результат в области повторного использования первой ступени.

Изначально Blue Origin планировала запустить в третьем полете New Glenn лунный посадочный аппарат MK1, однако позже решила заменить миссию на коммерческий запуск, поскольку лунный модуль продолжает подготовительные работы.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Янв
1200
Археологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
Бесплатно
Движение и мозг: как разные типы физической активности влияют на когнитивное благополучие
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Беседа
23 Янв
600
Что делать на Марсе?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Генеративный ИИ: за пределами ChatGPT
Сколтех
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
История южных и западных славян. Государственность и первые хроники
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Биомедицинская инженерия
Музей криптографии
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Лишайники в космосе: от полетов на орбиту до колонизации Марса
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
24 Янв
800
Декабристы в контексте череды дворцовых переворотов в России
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Занимательное облаковедение
Лекторий юного географа
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 января, 10:25
Игорь Байдов

Канадские горбатые киты стали перенимать тактику охоты у сородичей с Аляски, чтобы выжить

Столкнувшись с нехваткой пищи, целые группы горбатых китов стали перенимать сложную тактику охоты у сородичей-мигрантов. Скорость приобретения нового навыка свидетельствует о глубоких социальных связях у китов, которые могут оказаться ключом к выживанию вида в меняющемся океане.

Биология
# Аляска
# горбатые киты
# Канада
# Рыба
21 января, 18:54
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что эффект Кондо переворачивается при увеличении спина

Точно собранный гибридный материал показал физикам границу эффекта Кондо на уровне спина 1/2. До этой границы эффект подавляет магнетизм материала, после нее — увеличивает.

Физика
# квантовая физика
# магнетизм
# спин
# физика низких температур
20 января, 09:06
ПНИПУ

Российские ученые предложили решение для защиты критической инфраструктуры от кибератак

В 2025 году в России зафиксировали около 18 тысяч кибератак на компании. Чаще всего страдали промышленность (32%), телеком (28%), ИТ (15%) и финансы (12%), а также медицина (7%) и ритейл (6%). Это приводило к остановке производства, сбоям связи, утечкам данных, кражам денежных средств и угрозам для жизни пациентов. Одна из причин уязвимости — повсеместное использование незащищенного протокола Modbus. Это «универсальный язык», на котором десятки лет общаются разнообразные устройства: контроллеры, датчики, насосы, вентили и другие элементы автоматизации в цехах, на электростанциях, в городской инфраструктуре, в системах «умный дом». Ученые Пермского Политеха модифицировали Modbus и добавили в него механизм проверки. Он не замедляет работу, не требует больших вычислительных мощностей и легко интегрируется. Внедрение технологии в промышленности, энергетике и ЖКХ, в городской инфраструктуре, в транспорте, в коммерческой и жилой недвижимости позволит недорого защитить существующее оборудование без его замены.

ПНИПУ
# безопасность данных
# информационная безопасность
# критическая инфраструктура
# технологии
# хакерская атака
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ночное освещение в городах удлинило сезон аллергии и усилило ее тяжесть

    22 января, 17:25

  2. В России описали перспективы использования мимикрирующих под ДНК белков

    22 января, 17:14

  3. Физик рассказал, как избежать возгорания бытовой техники

    22 января, 15:46

  4. Древнейшее орудие из слоновой кости в Европе нашли в Великобритании

    22 января, 15:01
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

Александр Емельянов
15 минут назад
Дмитрий, они всяко пытаются привлечь внимание со стороны, чтобы во внешне крутую страну чаще ездили туристы, чаще переезжали "Наташи" или мигранты.

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Александр Емельянов
20 минут назад
Чё, многие арабские страны пока ещё не додумались, что город по современной урбанистике должен быть для удобства отдельного человека, в том числе

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Александр Емельянов
27 минут назад
Игорь, для зарплаты примера вы ещё даже загнули, учитывая что медианная, а не средняя и без учёта спб с мск это 400. А у меня половина знакомых вообще

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

smart trauma
41 минута назад
Это слишком разумно. Фи - это косинус альфа. Мы используем метод, который устарел и выбрасываем его. https://golf-hit.io

Физик рассказал, как избежать возгорания бытовой техники

Алиса Дементьева
50 минут назад
Интересно при чем тут гендерное равноправие и какой еще русский ? Мб российский

В NASA уверены, что Маск умрет на пути к Марсу от радиации. С точки зрения науки — правда это или вымысел?

Алиса Дементьева
1 час назад
С какого у профессиональных спортсменов больше ожидаемая продолжительность жизни ? Профессиональный спорт травмоопасен и на износ, если конечно

Строительные материалы обеспечили основную часть радиационного фона в многоквартирных домах России

Samual Barns
4 часа назад
У рашни газ в мозгах только 😄

География природного газа: распределение доказанных запасов по странам 

Игорь Афанасьев
6 часов назад
Дмитрий, как же вы любите считать чужие деньги. Вам блять какая разница на что уходят их деньги? На опреснение воды, или на здания?

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Игорь Афанасьев
6 часов назад
Necromicon, браво, поклон уважения вам. Здравомыслящий человек

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Игорь Афанасьев
6 часов назад
Илья, что Россия, а именно 1991-наше время, дала миру такого, чего нет у других?

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Игорь Афанасьев
6 часов назад
Самир, мне самому страшно 😭

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Elusive Joe
6 часов назад
Станислав, пялишь её?

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

Сергей Шихарев
7 часов назад
Олег, может Вы говорите о цене сжиженного газа, так на него и цена другая...

География природного газа: распределение доказанных запасов по странам 

Hooria Habib
7 часов назад
Shop ergonomic and swivel office chairs lahore . Enjoy European quality at unbeatable prices. Free delivery. 24/7 deals. Shop now at OfficeRepublic with free returns! https://officerepublic.pk/product-category/chairs/

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Сергей Шихарев
7 часов назад
Олег, это где такие платёжки, в которых газ в килограммах. Вы ничего не путаете?

География природного газа: распределение доказанных запасов по странам 

Viner T
7 часов назад
Anri, там на сваях стоит, посмотри документалку про бурдж халифа, потом про Миа халифа

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

O B
7 часов назад
Sjjsjs, скакуас ты, скакуасина...

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Hooria Habib
7 часов назад
Profine office chair designs combine ergonomic comfort with modern aesthetics to support productivity throughout the workday. Crafted with durable materials and thoughtful detailing, these chairs offer proper posture support, adjustable features, and sleek finishes.

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Дмитрий
7 часов назад
Смысл ??? Вот японцы собираются космический лифт построить это да., проект грандиозный и деньги с пользой с дальним прицелом идут также подводный

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Олег
8 часов назад
Вечные, у меня в платëжке за 6кг газа 634 рубля. Значит куб получается 54 рубля. А не девять. Вот и достань свой калькулятор и посчитай но новому. И

География природного газа: распределение доказанных запасов по странам 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно