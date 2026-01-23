Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
По стопам SpaceX: Blue Origin выполнит первый запуск с повторно используемой ступенью
Представители компании Blue Origin подтвердили, что следующий старт ракеты New Glenn выведет на низкую околоземную орбиту крупный телекоммуникационный спутник для AST SpaceMobile.
Запуск ракеты с новым спутником BlueBird Block 2 запланирован не ранее конца февраля со стартового комплекса LC-36 на базе Космических сил США на мысе Канаверал.
Однако в официальном обновлении Blue Origin ключевая новость оказалась спрятана ближе к концу сообщения: «Миссия следует за успешным полетом NG-2, в ходе которого состоялась посадка первой ступени. Та же самая ступень будет использована для миссии NG-3».
Второй полет New Glenn состоялся 13 ноября — всего десять недель назад. Если компании удастся уложиться до конца февраля, это станет поразительно коротким сроком подготовки повторного старта для уже летавшей первой ступени.
Для сравнения: SpaceX не стала повторно использовать первую ступень Falcon 9, успешно вернувшуюся в декабре 2015 года. Первичные проверки показали, что ее внутренние элементы получили серьезные повреждения. Ступень списали и детально изучили, чтобы инженеры могли понять характер износа.
Вторая посадка первой ступени Falcon 9 произошла в апреле 2016 года. После длительного цикла проверок, первую ступень вновь использовали только в марте 2017 года, почти через 11 месяцев.
В случае с New Glenn компания Blue Origin стремится повторно использовать первую ступень уже в третьем полете ракеты и вернуть ее в строй менее чем за четыре месяца. Даже для хорошо финансируемой программы, которая опирается на собственный опыт суборбитальной ракеты New Shepard и на индустриальные наработки Falcon 9, это выглядит как весьма впечатляющий результат в области повторного использования первой ступени.
Изначально Blue Origin планировала запустить в третьем полете New Glenn лунный посадочный аппарат MK1, однако позже решила заменить миссию на коммерческий запуск, поскольку лунный модуль продолжает подготовительные работы.
