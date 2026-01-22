  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
22 января, 20:44
Рейтинг: +149
Посты: 467

Самые загрязненные города мира

По данным ВОЗ, 99% населения Земли дышит воздухом, загрязнение которого превышает установленные предельные значения. На инфографике представлены города с самым загрязненным воздухом в 2024 году.

# воздух
# загрязнение воздуха
# Инфографики
# экология
Самые загрязненные города мира по уровню PM2.5 в 2024 году / © Data In Race
Самые загрязненные города мира по уровню PM2.5 в 2024 году / © Data In Race

Загрязнение атмосферного воздуха представляет серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья людей. На инфографике представлен рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом, ранжированный по среднегодовому уровню PM2.5 (мелкие частицы, которые могут возникать из первичных выбросов и химических реакций). 

Города Азии регулярно оказываются среди городов с наихудшим качеством воздуха. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Индии. Первые два места в рейтинге в 2024 году заняли индийские города Бирнихат и Дели со среднегодовым уровнем PM2.5 в 128,2 микрограмм на кубический метр и 108,3 микрограмм на кубический метр соответственно.

Третье место заняла Караганда (Казахстан) с уровнем PM2.5 в 104,8 микрограмм на кубический метр. В топ-5 городов с наиболее загрязненным воздухом также вошли Муланпур Даха (Индия) и Лахор (Пакистан).

Показатели качества воздуха регулярно меняются. 22 января 2026 года в 19:00 по московскому времени городами с наиболее загрязненным воздухом оказались Дели, Сараево (Босния и Герцеговина) и Дакка (Бангладеш). Среди российских крупных городов наихудшая ситуация наблюдалась в Красноярске с уровнем PM2.5 в 70 микрограмм на кубический метр. 

20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
21 января, 19:00
Александр Березин

У Сулавеси открыли самые древние наскальные изображения в мире

На острове близ Сулавеси удалось найти следы первой волны успешных выходцев из Африки. Всего через несколько тысяч лет после той миграции они уже рисовали на стенах пещер, куда можно было попасть только через открытое море. Новые данные означают, что антропологам придется снова существенно пересмотреть возможности древних людей.

Антропология
# антропология
# археология
# наскальная живопись
21 января, 14:51
Андрей Серегин

Обмен партнерами у белух на Аляске помог в выживании

Вопрос выживания маленьких популяций животных остается актуальным, поскольку имеет высокие риски накопления мутаций. Ученые из США показали на примере белух на Аляске, что стратегией выживания таких видов может быть полигинандрическая система, то есть смена партнеров.

Биология
# выживание
# киты
# полигамия
# размножение
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
20 января, 13:48
Андрей Серегин

Завезенные деревья и плотность населения помешали птицам размножаться

Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.

Биология
# деревья
# птицы
# урбанизация
# Шотландия
# экология
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
