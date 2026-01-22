Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самые загрязненные города мира
По данным ВОЗ, 99% населения Земли дышит воздухом, загрязнение которого превышает установленные предельные значения. На инфографике представлены города с самым загрязненным воздухом в 2024 году.
Загрязнение атмосферного воздуха представляет серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья людей. На инфографике представлен рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом, ранжированный по среднегодовому уровню PM2.5 (мелкие частицы, которые могут возникать из первичных выбросов и химических реакций).
Города Азии регулярно оказываются среди городов с наихудшим качеством воздуха. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Индии. Первые два места в рейтинге в 2024 году заняли индийские города Бирнихат и Дели со среднегодовым уровнем PM2.5 в 128,2 микрограмм на кубический метр и 108,3 микрограмм на кубический метр соответственно.
Третье место заняла Караганда (Казахстан) с уровнем PM2.5 в 104,8 микрограмм на кубический метр. В топ-5 городов с наиболее загрязненным воздухом также вошли Муланпур Даха (Индия) и Лахор (Пакистан).
Показатели качества воздуха регулярно меняются. 22 января 2026 года в 19:00 по московскому времени городами с наиболее загрязненным воздухом оказались Дели, Сараево (Босния и Герцеговина) и Дакка (Бангладеш). Среди российских крупных городов наихудшая ситуация наблюдалась в Красноярске с уровнем PM2.5 в 70 микрограмм на кубический метр.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
На острове близ Сулавеси удалось найти следы первой волны успешных выходцев из Африки. Всего через несколько тысяч лет после той миграции они уже рисовали на стенах пещер, куда можно было попасть только через открытое море. Новые данные означают, что антропологам придется снова существенно пересмотреть возможности древних людей.
Вопрос выживания маленьких популяций животных остается актуальным, поскольку имеет высокие риски накопления мутаций. Ученые из США показали на примере белух на Аляске, что стратегией выживания таких видов может быть полигинандрическая система, то есть смена партнеров.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
