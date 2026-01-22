Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самые загрязненные города мира

По данным ВОЗ, 99% населения Земли дышит воздухом, загрязнение которого превышает установленные предельные значения. На инфографике представлены города с самым загрязненным воздухом в 2024 году.

Самые загрязненные города мира по уровню PM2.5 в 2024 году / © Data In Race

Загрязнение атмосферного воздуха представляет серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья людей. На инфографике представлен рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом, ранжированный по среднегодовому уровню PM2.5 (мелкие частицы, которые могут возникать из первичных выбросов и химических реакций).

Города Азии регулярно оказываются среди городов с наихудшим качеством воздуха. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Индии. Первые два места в рейтинге в 2024 году заняли индийские города Бирнихат и Дели со среднегодовым уровнем PM2.5 в 128,2 микрограмм на кубический метр и 108,3 микрограмм на кубический метр соответственно.

Третье место заняла Караганда (Казахстан) с уровнем PM2.5 в 104,8 микрограмм на кубический метр. В топ-5 городов с наиболее загрязненным воздухом также вошли Муланпур Даха (Индия) и Лахор (Пакистан).

Показатели качества воздуха регулярно меняются. 22 января 2026 года в 19:00 по московскому времени городами с наиболее загрязненным воздухом оказались Дели, Сараево (Босния и Герцеговина) и Дакка (Бангладеш). Среди российских крупных городов наихудшая ситуация наблюдалась в Красноярске с уровнем PM2.5 в 70 микрограмм на кубический метр.