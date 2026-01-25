Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Семь старейших технологических компаний и их эволюция

Когда люди думают о технологических компаниях, обычно в голову приходят стартапы, приложения и Кремниевая долина. Но некоторые из самых влиятельных фирм были основаны задолго до широкого распространения электричества, не говоря уже об интернете. Их первые продукты вовсе не были смартфонами или серверами, а телеграфами, стеклянной посудой, бумагой и механическими табуляторами.

Гидромеханический робот-манипулятор Handyman компании General Electric на выставке в Скенектади, Нью-Йорк / © Getty Images

За последние 150 лет эти компании пережили индустриальные перевороты, мировые войны и масштабные технологические сдвиги, многократно переосмысляя себя. Они перешли от телеграфных проводов к оптоволокну, от бумажных фабрик к сетям 5G и от перфокарт — к квантовым компьютерам. Их истории дают редкую возможность увидеть, как на самом деле происходит инновация.

Ниже — семь старейших технологических компаний, которые продолжают работать и сегодня.

BT Group.

BT ведет свою историю от компании Electric Telegraph Company, основанной в 1846 году для создания первой публичной телеграфной сети Великобритании. Этот факт делает BT одной из старейших действующих компаний в секторе коммуникаций. В течение следующего столетия телеграфная система была объединена с General Post Office, а позднее реорганизована в British Telecom и современную BT Group.

В XX и XXI веках BT перешла от фиксированной телефонии к широкополосному интернету, мобильной связи, корпоративным сетям и кибербезопасности. Сегодня компания управляет подразделением Openreach, отвечающим за большую часть медных и оптоволоконных сетей в Великобритании. Эволюция BT — от прокладывания телеграфных столбов до управления крупными проектами по развёртыванию оптики — отражает общую историю коммуникационных технологий.

Siemens.

Siemens была основана в Берлине в октябре 1847 года Вернером фон Сименсом и его партнером Иоганном Георгом Хальске как Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske для строительства и эксплуатации электрических телеграфов. Ранние успехи в области дальнодействующей телеграфии и электротехники быстро расширили деятельность компании по всей Европе. В эпоху индустриализации Siemens диверсифицировалась в производство генераторов, тягового оборудования и промышленной техники.

На протяжении почти двух столетий компания расширила деятельность в области медицинской визуализации, автоматизации, железнодорожных систем и энергетических технологий. Сегодня Siemens стоит на стыке электрификации и цифровизации — компания, которая из производителя телеграфов XIX века превратилась в инженерно-программную группу XXI века, активно участвующую в проектах Industry 4.0 и медицинской диагностики.

Corning.

Corning начала свое существование в 1851 году как небольшая стекольная мастерская в Массачусетсе и вскоре переехала в город Корнинг, Нью-Йорк, где заработала репутацию производителя точного стекла. За десятилетия компания производила стекло для ламп и электроламп в эпоху ранней электрификации, а в XX веке создала прорывное термостойкое стекло Pyrex и оптику высокой точности, включая зеркала для телескопов.

В конце XX — начале XXI века Corning сместила фокус на специальные материалы, критически важные для современных технологий: ультрачистое оптоволокно для высокоскоростных сетей и химически укрепленное Gorilla Glass для экранов. Возрождение Gorilla Glass из заброшенной технологии в ключевой компонент смартфонов произошло благодаря сотрудничеству с Apple. Сегодня Corning производит материалы от лабораторной посуды до дисплеев смартфонов и ядер оптоволокна, обеспечивающих глобальный интернет-трафик.

Nokia.

Компания Nokia начинала вовсе не как производитель телефонов, а как целлюлозно-бумажное предприятие. В 1865 году горный инженер Фредрик Идестам открыл завод по переработке древесной массы на юге Финляндии, а позднее основал второй завод на реке Нокианвирта — месте, давшем компании ее название.

В течение XX века Nokia объединилась с финскими производителями резины и кабельной продукции и диверсифицировала бизнес: в ее ассортимент входили шины, резиновая обувь и электрические кабели. Лишь со временем компания сосредоточилась на телекоммуникациях, а к 1990-м годам стала мировым лидером в производстве мобильных телефонов.

Сегодня Nokia занимается поставками сетевой инфраструктуры, программного обеспечения и лицензированием технологий. Компания играет заметную роль в развертывании сетей 5G и управляет обширным патентным портфелем. Отмечая свое 150-летие, Nokia подчеркнула долгую историю постоянных преобразований — от целлюлозы и резины к мобильной связи и сетевым технологиям.

AT&T.

История AT&T берет начало с изобретения телефона Александром Грэмом Беллом в 1876 году и создания первых компаний Bell для его коммерциализации. В 1885 году была основана American Telephone & Telegraph (AT&T) с целью строительства и эксплуатации междугородных телефонных линий по всей территории США. Вскоре она стала центральным звеном системы Bell, определившей развитие американской связи.

Большую часть XX века AT&T функционировала как регулируемая монополия, сформировавшая способы общения американцев — от голосовой связи до передачи данных. Ее исследовательское подразделение Bell Labs стало одной из самых влиятельных промышленных лабораторий в истории, подарив миру транзистор, теорию информации и ключевые достижения в области вычислительной техники и сетей.

Эта эпоха завершилась в 1984 году, когда американские регуляторы разделили систему Bell для усиления конкуренции. AT&T пережила распад и впоследствии восстановила позиции через серию слияний, превратившись в одного из ведущих операторов беспроводной связи, широкополосного интернета и корпоративных коммуникаций.

General Electric.

История General Electric начинается с электротехнических проектов Томаса Эдисона конца 1870-х годов. Компания в современном виде была образована в 1892 году в результате слияния Edison General Electric с ее конкурентом Thomson-Houston.

На протяжении XX века GE стала символом американского промышленного изобретательства и масштабов производства — от генераторов и ламп накаливания до реактивных двигателей, медицинской визуализации и ранних вычислительных систем. В последние десятилетия компания прошла через реструктуризацию и выделение крупных подразделений, однако ее влияние по-прежнему ощущается в сфере бытовой техники, авиации и энергетических технологий.

General Electric входила в число первых 12 компаний, включенных в индекс Dow Jones Industrial Average, и на протяжении десятилетий служила полигоном для отработки управленческих практик и промышленных исследований и разработок.

IBM.

IBM была основана в 1911 году под названием Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) в результате объединения компаний, производивших перфокарточные табуляторы, весы и табельные часы. В 1924 году она получила имя International Business Machines. На протяжении большей части XX века IBM доминировала в сфере корпоративных вычислений, предлагая мэйнфреймы и стандартизированные перфокарточные системы, на которых работали правительства, банки и крупные предприятия.

Со временем компания перешла к серверам, программному обеспечению промежуточного уровня и ИТ-услугам, а в последние годы — к искусственному интеллекту и квантовым исследованиям. В 2011 году система Watson от IBM обыграла чемпионов-людей в телешоу Jeopardy!, став символом поворота компании в сторону ИИ. Сегодня IBM инвестирует в квантовые вычисления, продолжая путь, начавшийся с перфокартных машин.