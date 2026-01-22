  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
22 января, 08:15
Рейтинг: +542
Посты: 824

После многолетних исследований китайские реставраторы воссоздали «золотые» доспехи эпохи Тан

Китайские реставраторы восстановили легендарные «золотые» доспехи эпохи Тан, найденные в тибетской царской гробнице.

Сообщество
# археология
# история
# Китай
Китайские реставраторы восстановили легендарные «золотые» доспехи эпохи Тан / © CASS
Китайские реставраторы восстановили легендарные «золотые» доспехи эпохи Тан / © CASS

Артефакты — включая доспехи, лакированные изделия и металлические предметы — были обнаружены и восстановлены в царских усыпальницах государства Туюйхун в период с 2022 по 2025 год.

Фрагменты доспеха эпохи Тан / © CASS
Фрагменты доспеха эпохи Тан / © CASS

«В основе нашей работы лежал принцип: разобрать целое на части, а затем вновь воссоздать целое из этих фрагментов», — рассказал специалист по сохранению культурного наследия Го Чжэнчэнь. По его словам, реставраторы проводили поэтапную очистку, извлечение и консервацию находок, при этом тщательно документируя каждую отдельную пластину доспеха.

Анализ показал, что доспехи были не просто бронзовыми, а позолоченными, что подтверждает: перед исследователями действительно находились настоящие «золотые» доспехи. 

Согласно отчету о консервации, анализ золотых предметов, шелковых тканей, а также дендрохронологическое датирование деревянных конструкций гробницы позволяют отнести захоронение к середине VIII века.

Исследование подтвердило, что гробница принадлежала царю государства Туюйхун, а представленные золотые доспехи, вероятно, были одной из его самых ценных реликвий. Когда-то Туюйхун являлся могущественной силой на западных рубежах Китая, однако со временем был разгромлен династией Суй, затем Тан и в итоге превратился в вассальное государство Тубо на Тибетском нагорье. Помимо золотых доспехов, в усыпальнице нашли многочисленные предметы конского снаряжения, а также железные и лакированные доспехи, дающие ценное представление о военной культуре той эпохи.

Гробницу обнаружили в уезде Дулань на северо-западе провинции Цинхай — важнейшем узле восточно-западной торговли на Великом шелковом пути. Цинхайский маршрут служил ключевой торговой артерией, соединяя империю Тубо и династию Тан через коридор, тянувшийся на восток до Чанъаня (современного Сианя) и на запад — до Синьцзяна, Персии (нынешнего Ирана) и других регионов Центральной Азии.

Лучшие материалы
