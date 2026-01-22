Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
После многолетних исследований китайские реставраторы воссоздали «золотые» доспехи эпохи Тан
Китайские реставраторы восстановили легендарные «золотые» доспехи эпохи Тан, найденные в тибетской царской гробнице.
Артефакты — включая доспехи, лакированные изделия и металлические предметы — были обнаружены и восстановлены в царских усыпальницах государства Туюйхун в период с 2022 по 2025 год.
«В основе нашей работы лежал принцип: разобрать целое на части, а затем вновь воссоздать целое из этих фрагментов», — рассказал специалист по сохранению культурного наследия Го Чжэнчэнь. По его словам, реставраторы проводили поэтапную очистку, извлечение и консервацию находок, при этом тщательно документируя каждую отдельную пластину доспеха.
Анализ показал, что доспехи были не просто бронзовыми, а позолоченными, что подтверждает: перед исследователями действительно находились настоящие «золотые» доспехи.
Согласно отчету о консервации, анализ золотых предметов, шелковых тканей, а также дендрохронологическое датирование деревянных конструкций гробницы позволяют отнести захоронение к середине VIII века.
Исследование подтвердило, что гробница принадлежала царю государства Туюйхун, а представленные золотые доспехи, вероятно, были одной из его самых ценных реликвий. Когда-то Туюйхун являлся могущественной силой на западных рубежах Китая, однако со временем был разгромлен династией Суй, затем Тан и в итоге превратился в вассальное государство Тубо на Тибетском нагорье. Помимо золотых доспехов, в усыпальнице нашли многочисленные предметы конского снаряжения, а также железные и лакированные доспехи, дающие ценное представление о военной культуре той эпохи.
Гробницу обнаружили в уезде Дулань на северо-западе провинции Цинхай — важнейшем узле восточно-западной торговли на Великом шелковом пути. Цинхайский маршрут служил ключевой торговой артерией, соединяя империю Тубо и династию Тан через коридор, тянувшийся на восток до Чанъаня (современного Сианя) и на запад — до Синьцзяна, Персии (нынешнего Ирана) и других регионов Центральной Азии.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
В обжаренных зернах кофе обнаружили соединения, которые способны регулировать расщепление углеводов в организме. По эффективности эти вещества превзошли распространенное лекарство для лечения сахарного диабета второго типа.
Арктика — стратегически важный для России регион с огромными ресурсами. Однако ее освоение осложняется экстремальным климатом и удаленностью, что делает доставку строительных материалов и возведение инфраструктуры крайне дорогими и сложными. В качестве альтернативы используют местный снег, доступный большую часть года. Однако традиционные методы — резка блоков (иглу) или формирование в опалубке — имеют серьезные недостатки: они требуют особого снега, трудоемки и теряют теплоизоляцию при оттепели. Ранее для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали метод прессования снега с подплавлением. Теперь им удалось построить из таких блоков экспериментальную хижину и доказать ее высокие теплоизоляционные свойства и долговечность.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
1 Мая, 2020
Сталин: история болезни
5 Декабря, 2014
Ищут пожарные, ищет милиция
5 Сентября, 2016
Гиганты моря: сегодня и завтра
13 Февраля, 2023
Бронебойная керамика: взгляд в парадоксальную область
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии