Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
21 января, 13:34
Инфографика: сколько электроэнергии в Европе производят из природного газа

В некоторых странах Европы газ играет важную роль в энергосистемах. На инфографике показано, какую долю электроэнергии страны получают из природного газа.

Инфографика: процент производства электроэнергии из природного газа в странах Европы / © Milos makes maps
Инфографика: процент производства электроэнергии из природного газа в странах Европы / © Milos makes maps

Европейские страны постепенно отказываются от ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых. Однако в некоторых государствах газ остается основой энергетики.

Лидером по доле газа в генерации электроэнергии стал Азербайджан. Там на него приходится 92% всей произведенной электроэнергии. Также в топ-3 вошли Мальта (86%) и Молдова (85%). 

Природный газ важен и для Беларуси, где из него производят три четверти электроэнергии. В России на газ приходится 45% генерации электричества. Это сопоставимо с такими странами, как Ирландия (48%), Италия (45%) и Армения (42%). 

Некоторые страны, включая Швейцарию, Черногорию и Эстонию, не используют газ для производства электроэнергии, предпочитая другие источники.

При создании инфографики авторы использовали данные Всемирного банка за 2021-2023 годы. 

