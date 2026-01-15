Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: факторы утраты мангровых экосистем
Утрата мангровых лесов в мировом масштабе обусловлена прежде всего антропогенными изменениями землепользования и хозяйственной деятельностью.
По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), наиболее значимым фактором является расширение аквакультуры (26,7%), поскольку прибрежные мангровые леса вырубаются для разведения креветок и рыбы. Существенный вклад также вносит естественное отступление береговой линии (25,9%), вызванное эрозией, повышением уровня моря и изменением режимов переноса наносов.
Расширение сельского хозяйства, особенно выращивание риса (8,4%) и создание плантаций масличной пальмы (8,2%), приводит к масштабному преобразованию мангровых территорий в тропических регионах.
Городское развитие (7,7%) — как за счет прямой застройки (5,6%), так и вследствие косвенного расселения — дополнительно ускоряет деградацию, тогда как заготовка древесины на топливо и строительные материалы (3,2%) создает локальное давление на экосистемы. Кроме того, стихийные бедствия (2%), такие как циклоны и цунами, вызывают внезапное разрушение мангровых лесов. Прочие факторы — 12,3%.
В совокупности эти факторы подчеркивают необходимость более жесткого управления прибрежными зонами и внедрения практик устойчивого развития для сохранения мангровых экосистем.
