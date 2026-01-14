Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: количество угольных электростанций в Европе

Угольные электростанции остаются одним из основных источников энергии в мире, хотя многие страны постепенно отказываются от угля в пользу других источников. На инфографике показано, какие страны продолжают эксплуатировать угольные электростанции.

Карта: угольные электростанции Европы / © Business Energy UK

Во всем мире в 2025 году на долю угольной генерации приходилось примерно 35% вырабатываемой электроэнергии. Европейские страны постепенно отказываются от угольных электростанций, однако они все еще важны для энергоснабжения некоторых стран.

Среди европейских государств больше всего угольных электростанций находится в России (учитывая всю территорию страны, включая азиатскую) — 63. На уголь приходится около 12-13% всей вырабатываемой в стране энергии.

В Евросоюзе больше всего угольных электростанций расположено в Германии — 41 ТЭС. В 2024 году доля угольной генерации составила 22,5 % от всей электроэнергии.

Угольная энергия важна и для Польши, где работает 40 электростанций. Там на долю угля приходится около 57%.

На карте есть некоторые неточности. Среди европейских государств только у двух стран никогда не было угольных электростанций — у Эстонии и у Литвы. При этом, Эстония продолжает использовать сланец.

Исландия закрыла свою последнюю угольную электростанцию в 1951 году, Швейцария в 1960 году, Люксембург в 1998 году, Латвия в 2010 году и Норвегия в 2023 году. Также от угольных электростанций отказались Бельгия, Швеция, Австрия, Португалия, Словакия и Великобритания. Кроме того, в 2025 году отказалась от угольной генерации Ирландия.

В будущем от угольной генерации планируют отказаться еще больше стран. Франция, Испания и Италия запланировали отказ на 2030 год, Германия — к 2038 году, Польша — 2049 году.