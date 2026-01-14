Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: в каких странах Европы уровень смертности превышал уровень рождаемости

В большинстве европейских стран в 2024 году количество умерших людей превысило число родившихся. На инфографике выделены серым цветом страны, в которых смертность была выше рождаемости.

Карта: в каких странах Европы уровень смертности превышал уровень рождаемости / © GeoData & Rankings

Население многих европейских стран продолжает расти, но зачастую это происходит за счет миграции. Такая ситуация наблюдается, в первую очередь, в странах Евросоюза. В общей сложности там родились около 3,56 миллиона человек, умерли — около 4,82 миллиона.

Только в семи странах-членах ЕС эксперты зафиксировали естественный прирост населения — в Ирландии, Франции, Люксембурге, Швеции, Дании, а также на Кипре и Мальте. Также рождаемость оказалась выше смертности в некоторых странах за пределами Евросоюза, например в Швейцарии, Лихтенштейне и Турции.

На карте Великобритания отмечена серым цветом. Однако статистическая служба государства приводит другие данные. В первом полугодии Великобритания показала пусть небольшой, но естественный прирост населения.

Франция долгие годы показывала естественный прирост населения. В 2024 году ситуация сохранилась, однако уже в 2025 году число смертей превысило число рождений. Это произошло впервые после Второй мировой войны.