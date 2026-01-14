Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: в каких странах Европы уровень смертности превышал уровень рождаемости
В большинстве европейских стран в 2024 году количество умерших людей превысило число родившихся. На инфографике выделены серым цветом страны, в которых смертность была выше рождаемости.
Население многих европейских стран продолжает расти, но зачастую это происходит за счет миграции. Такая ситуация наблюдается, в первую очередь, в странах Евросоюза. В общей сложности там родились около 3,56 миллиона человек, умерли — около 4,82 миллиона.
Только в семи странах-членах ЕС эксперты зафиксировали естественный прирост населения — в Ирландии, Франции, Люксембурге, Швеции, Дании, а также на Кипре и Мальте. Также рождаемость оказалась выше смертности в некоторых странах за пределами Евросоюза, например в Швейцарии, Лихтенштейне и Турции.
На карте Великобритания отмечена серым цветом. Однако статистическая служба государства приводит другие данные. В первом полугодии Великобритания показала пусть небольшой, но естественный прирост населения.
Франция долгие годы показывала естественный прирост населения. В 2024 году ситуация сохранилась, однако уже в 2025 году число смертей превысило число рождений. Это произошло впервые после Второй мировой войны.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
Бани в Помпеях существовали еще до полного подчинения города Риму. Они считались символом цивилизованного отдыха. Но под мраморной облицовкой и сводчатыми потолками скрывалась малоприятная реальность. Вода в некоторых купелях больше напоминала сточную жидкость, насыщенную потом, кожным салом и другими продуктами жизнедеятельности человека. Ученые раскрыли эти детали, исследовав не руины зданий, а неприметные известковые отложения на древних трубах и в колодцах. По мнению авторов новой статьи, власть Рима положила конец этой антисанитарии, совершив настоящую гигиеническую революцию.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
