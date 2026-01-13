Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск раскрыл цель SpaceX: превратить «Звездный путь» из фантастики в реальность

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после экскурсии по базе SpaceX, которую он устроил для министра войны США Пита Хегсета, заявил представителям СМИ, что стратегическая задача его космической компании заключается в освоении технологии межзвездных перелетов, которые в перспективе могут привести человечество к контакту с внеземными цивилизациями.

Илон Маск / © Getty Images

«Я расскажу вам кое-что о цели SpaceX. Мы хотим сделать «Звездный путь» реальностью. Мы хотим сделать реальной «Академию Звездного Флота». Она не всегда будет научной фантастикой — однажды научная фантастика станет научным фактом», — сказал Маск.

© ТАСС / Tesla Owners Silicon Valley / X

Глава SpaceX заявил, что у человечества появятся звездолеты (огромные корабли), летящие сквозь Вселенную. Люди отправятся на Луну и на другие планеты, а в итоге за пределы родной звездной системы, к другим звездам.