Экс-глава Google представил проект первой в мире частной космической обсерватории

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт и его супруга Венди возглавляют одну из самых амбициозных частных астрономических инициатив в истории. Супруги финансируют четыре телескопа нового поколения через свою благотворительную организацию Schmidt Sciences.

Космический телескоп Lazuli / © Eric and Wendy Schmidt Observatory System

О создание новых телескопов объявили на заседании Американского астрономического общества в Финиксе (штат Аризона). Комплекс будет включать три инновационные наземные установки и один передовой космический телескоп — Lazuli. Все четыре инструмента объединены под общим названием Eric and Wendy Schmidt Observatory System (Система обсерваторий Эрика и Венди Шмидт).

Проект Schmidt Observatory System ставит цель запустить первую в истории полностью частную космическую обсерваторию. Lazuli задуман как космический телескоп с апертурой 3,1 метра то есть большей, чем у культового космического телескопа NASA «Хаббл».

Если все пойдет по плану, Lazuli выведут на орбиту к 2029 году. Обсерватория будет оснащена передовыми приборами, включая широкоугольную оптическую камеру, интегральный спектрограф и высококонтрастный коронограф, оптимизированный для прямой съемки экзопланет.

На Земле «Argus Array», проект под руководством Николаса Ло из Университета Северной Каролины, будет состоять из 1200 телескопов с малой апертурой, объединенных в инструмент, эквивалентный телескопу восьмиметрового класса. Наземная обсерватория может начать работу уже в 2028 году.

«Deep Synoptic Array (DSA)» под руководством Грегга Халлинана из Калифорнийского технологического университета разместит 1656 радиотарелок диаметром 1,5 метра на обширной площадке размером 20 на 16 километров в штате Невада. Ожидается, что система выйдет на полную мощность к 2029 году.

Наконец, «Large Fiber Array Spectroscopic Telescope (LFAST)» при Университете Аризоны предназначен для гибкой спектроскопической «доводки» объектов, обнаруженных обзорными телескопами. Он будет использовать модульную оптическую систему из 20 масштабируемых блоков (эквивалент зеркала диаметром 3,5 метра), размещенных в компактных «мини-куполах», что позволит резко снизить его стоимость. Телескоп сможет расширяться по мере необходимости.

Представители фонда Шмидтов признали, что для космической науки сейчас непростое время — на фоне жестких сокращений бюджетов NASA и Национального научного фонда в период администрации Дональда Трампа. Однако они подчеркнули, что Система обсерваторий задумана как дополнение, а не альтернатива государственным научным программам.