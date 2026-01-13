  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
13 января, 07:00
Рейтинг: +745
Посты: 2265

Экс-глава Google представил проект первой в мире частной космической обсерватории

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт и его супруга Венди возглавляют одну из самых амбициозных частных астрономических инициатив в истории. Супруги финансируют четыре телескопа нового поколения через свою благотворительную организацию Schmidt Sciences.

Космический телескоп Lazuli / © Eric and Wendy Schmidt Observatory System
Космический телескоп Lazuli / © Eric and Wendy Schmidt Observatory System

О создание новых телескопов объявили на заседании Американского астрономического общества в Финиксе (штат Аризона). Комплекс будет включать три инновационные наземные установки и один передовой космический телескоп — Lazuli. Все четыре инструмента объединены под общим названием Eric and Wendy Schmidt Observatory System (Система обсерваторий Эрика и Венди Шмидт).

Проект Schmidt Observatory System ставит цель запустить первую в истории полностью частную космическую обсерваторию. Lazuli задуман как космический телескоп с апертурой 3,1 метра то есть большей, чем у культового космического телескопа NASA «Хаббл».

Если все пойдет по плану, Lazuli выведут на орбиту к 2029 году. Обсерватория будет оснащена передовыми приборами, включая широкоугольную оптическую камеру, интегральный спектрограф и высококонтрастный коронограф, оптимизированный для прямой съемки экзопланет.

На Земле «Argus Array», проект под руководством Николаса Ло из Университета Северной Каролины, будет состоять из 1200 телескопов с малой апертурой, объединенных в инструмент, эквивалентный телескопу восьмиметрового класса. Наземная обсерватория может начать работу уже в 2028 году.

«Deep Synoptic Array (DSA)» под руководством Грегга Халлинана из Калифорнийского технологического университета разместит 1656 радиотарелок диаметром 1,5 метра на обширной площадке размером 20 на 16 километров в штате Невада. Ожидается, что система выйдет на полную мощность к 2029 году.

Наконец, «Large Fiber Array Spectroscopic Telescope (LFAST)» при Университете Аризоны предназначен для гибкой спектроскопической «доводки» объектов, обнаруженных обзорными телескопами. Он будет использовать модульную оптическую систему из 20 масштабируемых блоков (эквивалент зеркала диаметром 3,5 метра), размещенных в компактных «мини-куполах», что позволит резко снизить его стоимость. Телескоп сможет расширяться по мере необходимости.

Представители фонда Шмидтов признали, что для космической науки сейчас непростое время — на фоне жестких сокращений бюджетов NASA и Национального научного фонда в период администрации Дональда Трампа. Однако они подчеркнули, что Система обсерваторий задумана как дополнение, а не альтернатива государственным научным программам.

12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:32
Адель Романова

Удар по астероиду Диморф замедлил Дидим

Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.

Астрономия
# DART
# Дидим
# Диморф
# космос
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
Выбор редакции

