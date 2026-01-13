Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

GRU Space пообещала построить на Луне первый в истории отель

Компания GRU Space объявила о намерении построить на Луне серию жилых модулей, кульминацией которых станет отель, вдохновленный Дворцом изящных искусств в Сан-Франциско.

Концепты жилых лунных модулей и отеля / © GRU Space

Компания GRU Space предложила всем заинтересованным забронировать место, внеся депозит в размере от 250 тысяч до одного миллиона долларов. Это даст право на участие в одном из будущих полетов на Луну — возможно, уже через шесть лет.

На данный момент планируется, что первая «миссия» состоится в 2029 году: 10-килограммовый полезный груз будет отправлен на Луну на борту коммерческого посадочного аппарата. Задача миссии — продемонстрировать технологии надувных конструкций и превращение лунного реголита в «лунные кирпичи» с использованием геополимеров.

В рамках второй миссии компания намерена отправить более крупную надувную конструкцию в так называемую «лунную яму», чтобы протестировать масштабированную версию своих технологий по освоению ресурсов.

Первый отель — также надувной — планируется запустить в 2032 году. Он сможет одновременно принимать до четырех гостей. Следующим этапом станет более роскошное сооружение, построенное уже из «лунных кирпичей» и стилистически напоминающее Дворец изящных искусств.